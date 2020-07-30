六十多歲父母哭着問：「醫生，你可否確實給我們肯定何時能開始新藥？」

醫生很想說明天甚至是立刻，但只能老實說：「會盡一切努力向藥廠要求恩恤處理，但時間上決定權並非在醫生手上。」

「你看她多辛苦！我做媽的實在不忍心見她辛苦，你給我們想想辦法，醫生，求求你！」母親情緒已進入歇斯底里狀態。

這也難怪，獨生女才三十多歲，漂亮乖巧，豐盛人生剛開始時便遇上肺癌，本來ROS-1基因引起的肺癌前景不差，用標靶藥Crizotinib便能長期控制，惟她運氣不佳，用藥不久便產生抗力，並且是由最頑強的G2032R基因主導，再改用多種其他藥物均告無效，現今只剩下一種實驗性藥物可寄以希望，但希望仍渺茫。

疲弱身軀傾盡全力維持呼吸，肺積水已淹浸右肺，左肺功能也日見衰退，醫生知道日子不多，但除了盡力爭取恩恤性使用實驗性藥物外，實無其他改變命運的方法，一切其他支援方法也只能為她買點時間。

一番周章後，最終也能短時間內得到藥物，對病人及家人都是一份希望，可惜這是遲來的希望，用藥後不足一星期、治療能力未有機會充分發揮前，她的心臟已不勝負荷進入衰竭狀態，整小時搶救後返魂乏術，父母無助地在哭聲中望着愛女離開。

遲來的希望，世上最痛莫過於此。