關於養生，看成果最實際，我較喜歡參考真實成功個案。竇應泰寫的《破譯宋美齡長壽密碼》好看，他是研究張學良和蔣氏家族的專家，亦花了二十多年研究宋美齡衣食住行的生活歷史。宋美齡活到一百零六歲，就是最有力的證據。此處摘錄她幾項有趣的長壽養生秘訣，有些普羅大眾未必很方便地跟着做，但也可藉此窺探宋美齡的生活歷史：

一、每餐吃大量水果和青菜沙律，並且非常有研究。自從知道一斤菠菜所含胡蘿蔔素，相當於兩隻雞蛋的蛋白質和兩隻橘子的維生素，她就要求廚子每餐必放菠菜，且每餐必有青菜沙律佐食，這是在當時中國屬極少見的飲食習慣。

二、不間斷地用水果外皮覆蓋於其面部防皺。宋氏到暮年甚至死時，老年人常見的老人斑，竟不曾在她面龐上出現，作者認為與她多年喜歡食用蔬菜水果類食物有莫大關係。

三、注重頭髮保養，堅持梳頭要用木梳子而不用塑料造的，理由是後者會與頭髮發生摩擦，繼而產生靜電，損害頭髮。她每天早晚兩次用木梳子梳理頭髮往返回梳二十次，每晚睡前用雙手的十指進行梳理頭髮和抓頭皮防脫髮。據書載，她離世時，頭髮仍烏黑濃密。

四、每天定時灌腸，即每天用溫水，在侍僕協助下，灌腸排便。其信念是，人體大便中是含有毒菌最多的排泄物，必須盡快排出體外，身體才能健康。

五、為了確保睡眠質量，每晚臨睡前都有兩位按摩女侍替她按摩，好令她放鬆沉睡。這個習慣始於五十年代初期，直至她百歲也沒停過（後來台灣逐漸減掉在美國服侍宋氏的工作人員，按摩師從二減一，到最後連唯一的也調走了）。

五點之中，首三項甚有參考價值，至於第四點灌腸，是激進的「他力」做法，我不能接受。其實重點是保持腸道健康，大量纖維吸取，順時針方向腹部按摩和服用益生菌是溫和又有效的方法。至於第五點，都市人哪有像宋氏那樣的資源要人晚晚由晚按到朝、按足幾十年？與其靠人，不如靠自己，每晚睡前閉眼按摩頭頂百會穴（這穴位觸及任督二脈）和中衝穴（中指末端位置，亦是心包經末端），對睡眠甚有幫助。

閱畢此書，才知道宋美齡對健康是有熱熾的追求。其長壽關鍵未必僅在於方法，可能還在於她抱有這一個渴望。當我們放健康為人生首要之一時，正正激發了求生本能，自然會認真地研究出一種適合自己養生的生活方式。