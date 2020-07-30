黃金真的能挑戰美元霸權？

黃金價格近日飛升，突破每盎斯1,900美元創歷史新高後，金價一直高踞不下。市場上指美元儲備貨幣地位受威脅評論此起彼落，美資大行高盛日前加入戰團，直指美元地位或許正被黃金蠶食。

高盛看淡美元的理據，與其他

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