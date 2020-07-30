黃金真的能挑戰美元霸權？ 評．析．天下版 2020/07/30 分享： 黃金價格近日飛升，突破每盎斯1,900美元創歷史新高後，金價一直高踞不下。市場上指美元儲備貨幣地位受威脅評論此起彼落，美資大行高盛日前加入戰團，直指美元地位或許正被黃金蠶食。 高盛看淡美元的理據，與其他 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美元愈弱股市愈強 港股為何獨憔悴？ 2020/07/29 美元愈弱股市愈強 港股為何獨憔悴？ 交易講場 - 港版納指矚目登場 騰飛還待ETF助戰 2020/07/28 港版納指矚目登場 騰飛還待ETF助戰 交易講場 - 4大因素 金價可創歷史新高？ 2020/07/27 4大因素 金價可創歷史新高？ 交易講場 - Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 2020/07/25 Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 交易講場 - 中美博弈禍福難料 政治市風險指標 2020/07/24 中美博弈禍福難料 政治市風險指標 金融 黃金 美元 英鎊 歐元 日圓 人民幣 疫情 經濟 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入