中美關係見證人 「冀」可糾正蓬佩奧

並非外交出身的美國國務卿蓬佩奧，日前在尼克遜總統圖書館發表演說，，回顧近50年尼克遜及其他人推動的對華接觸政策，指欠缺成效，並未改變中共本質，企圖三言兩語抹殺數十年實際努力，就好像不懂下廚的人批評一道菜炒鹹了一點。91年前今天（7月30日）出生的一個人，甚有資格回答蓬佩奧有關中美建交的原委細節，可惜他剛在今年4月過身。

本欄日前提到赴美留學的盧氏兄弟，一個回中國成為「中國核能之父」，另一個為美國設計出F-14戰機。今天介紹的同樣是兩個負笈美國的兄弟，各自為新中國作出貢獻。一個在鎂光燈下，一個「唔見得光」。

尼克遜訪華 冀朝鑄為周恩來繙譯

1972年一個早晨，時任美國總統尼克遜走下空軍一號，在北京的機場，與周恩來總理握手，一位身材高大、戴着眼鏡的中國繙譯站在周恩來身旁，他是冀朝鑄，就是他替尼克遜繙譯周恩來那句經典：「你的手伸過世界最遼闊的海洋來和我握手」。

為國家領導人包括毛澤東、周恩來、鄧小平等擔任20多年英文繙譯，他親耳親眼見證，美國為改變和中國多年敵對關係，進行的各種開創性言行舉動。出現在尼克遜和基辛格與中國領導人舉行的大多數重要會面，包括基辛格秘密訪華，鄧小平訪美他也在身邊。退休後，人向他打探秘辛，他總是有職業道德的，埋在心裏。

在山西出生的冀朝鑄，紐約長大，讀哈佛大學。1950年，新中國成立不久韓戰爆發，他不願再留在敵人美國裏，哈佛都不再讀，回中國出一分力。進入了外交部，他可以每分鐘記160多個英文單詞，有「中國第一英文速記員」之稱，由於在部門裏英文數一數二，當上繙譯。周恩來說他是「洋娃娃」，要他好好學習中文和中國歷史。他後來官至中國駐英大使，亦出任聯合國副秘書長。周恩來對冀朝鑄的生活也很關心，在訪問巴基斯坦時聽到他當上父親，建議用「巴基斯坦」為孩子取名，冀朝鑄給兒子取名「冀小坦」。

對新中國歷史有些認識的，都會聽過冀朝鑄，他的哥哥冀朝鼎則較少人知。據說冀朝鼎去世時，周恩來還親身致祭。如果說冀朝鑄站在歷史舞台最光處為國家服務，冀朝鼎就是在見不得光的地下工作中，為新中國的建立默默奉獻。他一直被指受周恩來指派，是國民政府中最深的「中共潛伏」。

冀朝鼎大約20歲赴美留學，在哥倫比亞大學獲經濟學博士，在歐美秘密搞共產主義組織，一次機會下認識了國民政府財金官員，獲推薦回國加入國民政府做財金工作，先後參與外滙管理，在中央銀行從事經濟研究。後來得到財政部長宋子文、孔祥熙，以至蔣介石賞識，對貨幣政策具有發言權。在歷史教科書中，我們知道當時出現嚴重通貨膨脹，但教科書並沒有說到冀朝鼎。

當時，法幣（不是法郎）是流通貨幣，國共內戰軍費上升，國民政府大量發行法幣以支付軍費，引發惡性通脹。1948年，國民政府頒布發行金圓券取代法幣，按1元金圓券折合300萬元法幣兌換，所有人不得擁有黃金、白銀和外幣，又嚴格控制物價。但金圓券沒有實質支撑，沒多久一路狂貶，經濟秩序大亂，特別中產階層所受損失極大，國民政府失去原來最重要的支持者。

《紐時》：不可或缺的冀先生

歷史流傳說，後來形同廢紙的金圓券，是冀朝鼎提議發行的，結果摧毁國民黨統治的經濟基礎，喪失民心。國民黨元老陳立夫在其回憶錄如此寫道：「一個紅色經濟學家，隱藏其共產黨員身份，潛伏在國民政府內部，用自己的專業知識，為國民黨提供各種禍國殃民的經濟政策建議，使其在內戰中喪盡民心一敗塗地」。要強調的是，有關冀朝鼎在破壞國民政府經濟的參與程度，只是民間野史，姑且道來。

歷史輪迴，意外常會。1979年，《紐約時報》曾有文章題為「不可或缺的冀先生」（The Indispensable Mr. Chi），說美國政府中沒有像冀朝鑄的英譯中繙譯人才。今天，華盛頓關心中國的人很多，似懂非懂的人亦不少，歷史需小心閱讀，不是三言兩語可以抹殺的。