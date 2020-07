三浦春馬自殺事件反思 Shall We Talk？

日本知名男藝人三浦春馬於日前自殺,震驚日本演藝圈,其代表作包括《14歲的母親》、《戀空》、《進擊的巨人》等亦為香港人所熟悉,可以說是一代香港人——尤其90後——的「集體回憶」。

90後集體回憶 網民震驚難過

三浦春馬早前曾參演多個舞台劇作品、推出個人寫真集、發布第2張個人單曲唱片,以及即將參與新電視劇的演出,事業如日中天,才30歲的年紀,前途無可限量,卻在這時候選擇以自殺來結束自己的人生,實在令人感到惋惜。

鏡頭前的三浦春馬總是笑得燦爛,對於他突如其來的死訊,不少網民感到費解。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心分析了LIHKG及HKGOLDEN討論區關於三浦春馬自殺的18個討論主貼題,多數網友表達了自己對死者的哀悼之外,震驚、難過和無法接受是網民們最主要的反應。

遏抑社會網絡欺凌 輕生主因?

外界對三浦春馬自殺的原因有不少揣測,於上述討論區中,網絡欺凌和日本遏抑的社會與文化環境,是網民猜測其輕生的主要原因,這與其好友曾於事發當天在社交媒體上發表的一篇短文指「希望SNS(社交平台)能變得正面一些」不謀而合。

鎂光燈的背後 積壓負面情緒

此外,其友人透露當事人於兩年半前開始酗酒,又因工作接踵而來,未有時間讓自己回復過來。日本警方亦在三浦寓所發現他的筆記,在字裏行間透露「想死」的想法。

從去年年底韓國女子組合f(x)的成員崔雪莉、KARA的具荷拉,到早前參與日本真人節目的摔角選手木村花,和今天歌影視三棲的三浦春馬,日韓演藝界名人自殺現象相繼不斷,一部分成因可能歸咎於日韓的網絡霸凌情況嚴重,日韓網民們在網絡上任意批評和謾罵明星,對藝人的生活品頭論足,甚至有藝人曾收到死亡威脅。

鎂光燈下的他們在幕前發光發熱,卻在背後承受着非常大的心理壓力。對於前些天還在熒幕上笑着宣傳新劇的三浦,他自殺的真正原因,似乎涉及太多因素,但明星終究也是人,縱然在鏡頭前總以最好一面示人,背地裏長期遏抑下來的負面情緒,一點一滴累積滿溢,最終一發不可收拾。

每個人都會有情緒,會感受到來自工作、家庭、人際或學業上各方面的壓力,尤其在現今每天變化萬千的社會,伴隨着新冠肺炎疫情的影響,太多的未知、太多的不確定性,讓我們無所適從,徬徨不安,正所謂「it is OK to Not be OK」。

我們總會有感到焦慮、傷心、難過、萌生負面情緒的時候,然而,情緒並不分好壞,這些都是我們人生的一部分,懂得適當地處理情緒才是重要,給自己一些「留白」的時間,不要把自己迫得太緊,好讓自己身心得以放鬆。

無論大家是正在面對疫情之中的社交距離產生的孤單情緒,抑或是經濟下行的財政壓力,你亦可以與身邊的人或是專業人士分享你的事情、你的憂慮以抒發情緒,近日政府亦推出「陪我講Shall We Talk」計劃(https://shallwetalk.hk/),旨在鼓勵市民跟身邊的人溝通和分享,提升公眾對精神健康的關注。

如果心聲真有療效 誰怕暴露更多

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心與多間志願機構主理的openuphk.com提供一個全天候24小時網上平台,正正是希望給予有需要的人士一個適時、安全、有效的情緒支援服務。

要記住,尋求協助並不等於向別人示弱,我們毋須為之感到羞愧,不開心的時候總想有人陪伴,想有人分憂,這是最自然不過的事情,就如《Shall We Talk》曲中一詞—「如果心聲真有療效誰怕暴露更多」。

大膽與別人分享自己心聲的你,其實很了不起,前路也許艱難,但你並不會一個人走下去,也不需要孤單一人面對。面對三浦春馬的離去,願逝者安息,而粉絲們好好地活下去,就是對逝者最佳的懷念和崇高的敬意。

▲ 日本知名男藝人三浦春馬日前自殺,震驚演藝圈,不少香港網友也表達了對死者的哀悼、震驚、難過和無法接受。(中新社資料圖片)