疫下身心受壓 宜盡訴心中情

本港新冠疫情迅速惡化，有調查發現打工仔心理健康令人擔憂。與其獨自面對新冠抑鬱，不如與人傾訴，即使困在家中亦有途徑。

調查：32%人疫下曾情緒波動

保柏環球最新研究發現，本港87.6%高級行政人員表示曾感受到明顯的身體及精神健康壓力，32%表示疫情期間曾出現情緒波動、精神疲憊及感覺生活乏味等問題，亦有1%受訪者曾產生幻覺。然而，只有8.4%的人會因此尋求專業醫療支援，36.2%會選擇嘗試如常生活。

註冊中醫邱宇鋒日前撰文指，家居抗疫期間長者會減少外出，恐因此缺乏鍛練、作息規律被擾亂，影響身心健康，加上因疫情而過度擔憂，難免導致情緒低落、抑鬱焦慮等問題。

美國作為疫情重災區，多個州份民眾皆因禁足令被困家中，但多得科技發達，令心理治療可遙距進行。當地心理健康平台例如Open Path Collective，便讓心理醫生在網上以低價為投保而有需要人士進行遠程診症，市面上亦有多款App例如BetterHelp及Talkspace有提供此類功能。

心頭不快說出來 具宣洩作用

所謂談話治療（talking therapy）早已被認可為一種心理治療方案，英國精神健康組織Mental Health Foundation指，單是將心頭不快說出來就可起宣洩作用，時下更有專業治療師可透過對話，協助處理內心負面情緒。

本港精神健康諮詢委員會和衞生署本月推出「陪我講Shall We Talk」計劃，鼓勵市民跟身邊人溝通和分享，亦邀請天王陳奕迅擔任宣傳大使，有需要的人士可上計劃官網shallwetalk.hk，查詢多種資訊，包括常見精神健康問題、治療、求助及社區支援資源等。

港府長遠更需為容易產生心理健康問題的高危群組集中提供支援。日本厚生勞動省最快下月首次在全國進行「新冠抑鬱」精神健康調查，了解國民的精神健康狀況，以便制定應對方案。

坦然接受負面反應 忌煙酒逃避

疫情期間面對多種負面情緒，該如何應對？港大護理學院指，不少人會面對恐懼、迷惘及疲憊等心情，例如覺得咳嗽代表感染病毒、擔心洗手是否代表安全、及瀏覽網上資訊導致抗疫疲勞，建議市民坦然接受自己的負面反應、保持健康的生活習慣、及透過電子方式與親友保持聯繫，切忌以煙酒逃避、或花過多時間尋找疫情資訊。

疫下心有鬱結，應盡量善用身邊科技與人傾訴，以免心中煩惱壓在心底讓其無限膨脹。

▲ 本港疫情持續升溫，家居抗疫減少外出，作息規律被擾亂，影響身心健康，加上因疫情過度擔憂，難免導致情緒低落、抑鬱焦慮等問題。（資料圖片）