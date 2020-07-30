工人午飯窘態心酸 請高官踎街開餐

作為國際金融中心的香港，昨日出現一幕幕令人心酸的境況，不少打工仔蹲坐路邊、天橋底、巴士站甚至公廁內吃飯，皆因政府加強防疫，全面禁止食肆堂食，以致打工仔在酷熱天氣及驟晴驟雨下無處開餐。港府在推行控疫政策時須周詳、貼地，事前務必深思熟慮，關顧市民的實際困難，否則只會折騰小市民，增加民怨。

落區感同身受 施政方能貼地

昨天是食肆首日全面禁堂食，中午時分，大批打工仔買了外賣後，都惆悵應在何處開餐。有的坐在公園長凳、有些瑟縮天橋下、有的躲在巴士總站內開飯，在酷熱天氣下邊吃邊流汗。天公更不造美，突然下起雷雨，種種場面都教人心酸，為何香港這個大都會，打工仔為了吃頓飯，竟然落得如此狼狽。

由於疫情惡化，社區出現大爆發，出於抗疫需要，市民本都樂意遵守，但政府在推行全日禁堂食卻超離地欠周詳，因為並不是所有打工仔都有辦公室，地盤工、清潔工本來是難得在午膳時可歎冷氣進餐，現在唯一休息時間也被剝奪了。

天氣預報未來一星期都會下雨，搵地方食飯難度肯定更高。請高官們撫心自問，在做政策時曾否易地而處，從普通打工仔角度看事情？高官們真的要身體力行，落區了解民情，與打工仔齊齊蹲在街邊吃飯，感受一下日曬雨淋，汗流浹背的滋味，方能感同身受，知道民間疾苦！

昨日一幕幕的吃飯百態，打工仔悲歌，教人於心不忍。有藝人更發帖，呼籲大眾體諒尊重，勿隨意拍照上網，強調「人人的尊嚴都應該受到尊重」。

調動公僕助工人 安排地方用膳

在輿論猛烈批評下，政府終也作出補救措施，宣布今天起開放各區19個社區會堂及社區中心，讓市民攜午飯進食，並呼籲非政府機構開放設施。其實政府還有眾多地方設施，如圖書館丶學校，以至運動場等等，是否都可作緊急安排，方便打工仔入內吃午飯？而且很多相關職員亦已不用上班，是否也可以調動他們，協助管理有關地方，急市民所急，紓緩打工仔的困境。政府沒有用心，好好運用資源去幫助市民，令大眾意憤難平。

昨天打工仔午飯的窘境出現後，傍晚起已有很多熱心人積極組織各區食飯地點，反映港人的迅速關愛精神。抗疫是全民的事，大家應本着獅子山精神，守望相助，有地方出地方，幫打工仔解決無處開餐的難題。

港府更要汲取教訓，推行政策務必貼地，閉門造車，受苦的是大眾市民！

責任編輯：黃鑠安