疫情升溫添變數 CES 2021改綫上舉行 行政人員版 2020/07/30 分享： 新冠肺炎疫情持續升溫，為避免疫情不斷擴散，美國消費技術協會（CTA）宣布，明年初舉行的消費性電子展（CES 2021）將不會設有實體活動，全面改在綫上舉行。 CTA原計劃進行實體活動，惟主席兼執行總裁 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Garmin遭網絡攻擊 官方稱無洩資料 今日 Garmin遭網絡攻擊 官方稱無洩資料 Galaxy S21系列 或僅Ultra版採自家晶片 2020/07/29 Galaxy S21系列 或僅Ultra版採自家晶片 SpaceX飛船返航 NASA全程直播 2020/07/29 SpaceX飛船返航 NASA全程直播 WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 2020/07/28 WhatsApp傳准用戶 可同時登入多部裝置 Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 2020/07/28 Galaxy Tab S7 兩型號屏幕或有異 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 展覽 CES 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入