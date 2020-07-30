疫情升溫添變數 CES 2021改綫上舉行

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免疫情不斷擴散，美國消費技術協會（CTA）宣布，明年初舉行的消費性電子展（CES 2021）將不會設有實體活動，全面改在綫上舉行。

CTA原計劃進行實體活動，惟主席兼執行總裁

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