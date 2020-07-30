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牛奶公司推大型獎賞計劃yuu 結合10個品牌 涵蓋逾2000商店食肆

行政人員版 04:00 2020/07/30

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黛安一向係精明消費者，最近收到風，牛奶公司會聯同怡和集團旗下食肆，同埋長期合作嘅夥伴恒生銀行，今日（30日）起攜手推出全港最大型獎賞計劃yuu。呢個獎賞計劃集合超過10個品牌，包括惠康、萬寧、7-Eleven等，涵蓋逾2,000間商店及食肆。只要用戶喺手機免費下載yuu應用程式同註冊就用得，以後消費$1即儲1分，將喺唔同商戶消費後所賺取嘅積分儲埋一齊，一個app即搞掂，好方便啊。

黛安知道，牛奶公司仲同恒生銀行破天荒攜手推出yuu enJoy信用卡，等大家用呢張卡喺參與計劃嘅品牌，即惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA等購物可賺取3倍積分；而喺肯德基、必勝客等食肆用餐消費更可賺取4倍積分。

公關姊妹話，yuu每日都會有唔同品牌嘅優惠，只要上個app就可以見到。而且自己儲到積分仲可以送畀親朋好友，大家合力儲分換大獎都得。此外，仲可以做埋善事，用戶可透過app捐贈積分畀膳心連基金同伸手助人協會，呢2間慈善機構可以用收到嘅積分換現金或食物轉贈畀弱勢社群。

牛奶公司集團行政總裁麥殷（Ian Mcleod）話，呢個獎賞計劃yuu標誌着牛奶公司首次數碼整合集團內所有品牌，係公司數碼轉型嘅重要里程碑。牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志亦話，今次打通牛奶公司旗下所有品牌，透過龐大零售網絡，希望可以令顧客消費時更划算。呢個獎賞計劃咁實用又方便，黛安都要即刻下載個app先得！

本文轉載自《晴報

yuu不但為顧客提供便利，更聯合10多個港人最喜愛嘅品牌，方便顧客隨時隨地賺取回贈。

依家多咗人留家抗疫，所以網購消費賺嘅積分都計㗎。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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