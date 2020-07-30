中國移動香港全新中小企解決方案    整合資源優化營運掌握新機遇

本港經濟正面對重重挑戰，加上疫情持續，對中小企業營運以至社會經濟均帶來極大影響，對於資金有限的中小企而言，面對經濟逆景更是百上加斤。中國移動香港深明中小企客戶當下需要，特別提供多種靈活全方位的中小企解決方案，包括推出全新彈性實惠的中小企流動通訊解決方案「中小企服務計劃」、商業寬頻解決方案「商業寬頻計劃」及多種多元化業務應用解決方案，協助中小企整合人力資源，優化營運，在挑戰不斷的環境下排難解困，掌握業務新機遇。

▲ 中國移動香港推出一系列中小企流動通訊解決方案，助中小企輕鬆掌握新機遇。

靈活分配資源控制開支

中國移動香港全新推出的「中小企服務計劃」，可以搭配「共用數據及話音」服務，大大提升企業在數據及話音資源分配的靈活度，例如企業人員疫情在家工作，數據用量突然超出該月服務計劃的基本數據用量限額的話，只要企業的總用量不高於共用數據總上限，亦無需購買額外數據用量，令中小企有效控制開支，協助整體資源更有效運用。

中小企每月需要處理不同類型的賬單，其中公司每月的寬頻、手機數據以至話音用量的賬單繁多，往往處理費時，甚至拖慢日常運作。為此，「中小企服務計劃」特別提供「綜合賬單」服務 ，可讓中小企客戶按需要整合企業所有服務計劃賬單，於綜合月結單內淸楚列明各項詳情，賬目一目了然，輕鬆管理企業流動通訊開支，大大提高工作效率，減省行政時間。

「中小企服務計劃」亦了解到中小企有往來中國內地、香港及澳門發展業務的需要，故此能夠為中小企客戶提供貫通三地穩定可靠的數據及話音通訊服務，隨時隨地處理公務，抓緊每個商機。

▲ 「中小企服務計劃」擁有多個靈活特點，全面照顧中小企需要。

額外專享多種組合優惠

現時選用「中小企服務計劃」的中小企客戶，更可以優惠價專享全新「商業寬頻計劃」，提供100M/ 500M/ 1000M 光纖寬頻速度多種選擇，享受高速穩定的網絡服務，讓中小企時刻與工作伙伴及客戶保持緊密聯繫，溝通暢通無阻，共創商機。同時另設「商業流動寬頻」則為中小企提供無限數據用量動態IP可供選擇，靈活滿足不同中小企對網絡穩定性及網速需求。

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此外，中國移動香港亦為中小企客戶提供一站式解決方案，以滿足其業務需要，包括「CMHK Cloud 雲端服務」及「企業短訊」服務等，專門針對缺乏資源及技術引入數碼化系統的企業，能幫助他們提升日常營運效率，節省人力成本，讓企業逐步實現智能化，加速業務拓展。

特設中小企服務專線

為了向中小企客戶提供專業貼心的服務，中國移動香港特別設立專有的中小企熱線 12586，由專人接聽，處理客戶查詢。客戶更可登上全新的中小企服務計劃網頁https://corp.hk.chinamobile.com/category/sme.html，隨時隨地了解最新的中小企相關產品及服務詳情，選取合適方案，盡早掌握新機遇。

(資料由客戶提供)