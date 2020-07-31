中國移動香港全方位中小企解決方案 助中小企掌握新機遇

疫情持續，本港經濟正面對重重挑戰，對於資金有限的中小企而言更是百上加斤。中國移動香港深明中小企客戶的需要，特別推出多種靈活的中小企解決方案，包括全新的流動通訊解決方案「中小企服務計劃」、商業寬頻解決方案「商業寬頻計劃」及多種多元化業務應用解決方案，協助中小企整合人力資源，優化營運，在挑戰不斷的環境下排難解困，掌握業務新機遇。

▲ 中國移動香港推出一系列中小企流動通訊解決方案，助中小企輕鬆掌握新機遇。

資源管理更方便

面對現時的難關，不少中小企都在尋求資源再分配的方法。中國移動香港的「中小企服務計劃」藉著搭配「共用數據及話音」服務，幫助企業提升企業在通訊資源分配的靈活度，例如個別企業人員某段日子公務特別繁忙，數據用量突然超出該月上限，只要企業的總用量不高於共用數據的總上限，則無需為該人員購買額外數據，提升中小企資源效益。

另外，中小企每月處理的賬單繁多，既費時又佔用不少人力資源。為此，「中小企服務計劃」特別提供「綜合賬單」服務 ，讓客戶可整合企業內所有人員的服務計劃賬單，以綜合月結單列明通訊各項詳情，幫助中小企輕鬆管理企業通訊開支，減省行政時間。

商務聯繫更靈活

「中小企服務計劃」考慮到中小企客戶不時需要跨地域處理不同業務及商務合作，特此為中小企客戶提供可於中國內地、香港及澳門三地使用的數據及話音服務，滿足三地通關後的跨境通訊需要，隨時隨地抓緊每個商機。

現時選用「中小企服務計劃」還可享多種額外優惠，詳情可瀏覽: https://corp.hk.chinamobile.com/detail/sme-service-plan.html

▲ 「中小企服務計劃」擁有多個靈活特點，全面照顧中小企需要。

全方位解決方案優惠

現時選用「中小企服務計劃」的中小企客戶，更可以組合優惠價專享全新「商業寬頻商業寬頻組合優惠」，更提供100M/ 500M/ 1000M 光纖寬頻速度多種選擇，享受高速穩定的網絡服務，讓中小企時刻與工作伙伴及客戶保持緊密聯繫，溝通暢通無阻，共創商機。同時另設「商業流動寬頻」為中小企提供無限數據用量動態IP，靈活滿足不同中小企對網絡穩定性及網速需求。

優惠詳情可瀏覽: https://corp.hk.chinamobile.com/detail/sme-product-package.html

此外，配合中小企客戶業務及營運的需要，中國移動香港還有多元化的中小企解決方案提供，包括「CMHK Cloud 雲端服務」及「企業短訊」服務等，幫助中小企提升日常營運效率，節省人力成本，以及拓展營銷商機。

特設中小企服務專線

為向中小企提供貼心服務，中國移動香港特別設立中小企熱線 12586，由專人接聽，處理客戶查詢。客戶更可瀏覽中小企專有網頁https://corp.hk.chinamobile.com/category/sme.html，隨時隨地了解最新的中小企相關產品及服務詳情，選取合適方案，盡早掌握新機遇。

(資料由客戶提供)