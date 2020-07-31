數據影響行為，行為影響數據。

Biometric-monitoring Wearable（可穿戴生物指標監控系統），早已靜悄悄走進人類生命，普通一部手機能監控心跳體溫、呼吸和一天步履，進一步加碼裝上儀器，便可監控血壓、血氧，甚至血糖。

醫生並不是糖尿病患者，只是疫情令人苦悶忽發奇想決定監控自己的血糖，此系統名FreeStyle Libre System，是眾多Continuous Glucose Monitoring（連續血糖監測系統，CGM）系統之一，比五元硬幣略大的感應器（sensor），中央有幼針，護士不動聲色已把感應器安置在上臂後側，無半點痛楚，網上登記後，便可使用，手機在感應器附近一掃，血糖數據即時出現，並予以儲存。

血糖遊戲開始，先看運動對血糖影響。本以為血糖會下降，誰不知每天早上運動後，血糖竟會升一至兩度（註：正常血糖約4至5.9mmol/l），慶幸仍在正常範圍，而醫生對自己身體又多點了解。

最好玩當然是食物跟血糖的關係，非糖尿患者飯後兩小時，血糖可正常地升到約7.8mmol/l，若高於此數便屬Pre-diabetes。不同種類食物對血糖升幅有不同影響，甜品固然是眾矢之的，但想不到看來健康的粟米、提子和甜橙也能令血糖指數火箭般上升。CGM好玩在即時報道，食甚麼食多少血糖即時回應，就如打機，用行為來控制數據，能把血糖保持在預定水平，便可得到健康作獎賞。

價錢不貴的血糖遊戲機，實在玩得過。