參與社交活動，心智成熟的人會明白，若答允人家，就要全情投入，這不僅是給主人家面子的禮儀，也是一種自身知性和修養的表現。在社交場合，以下幾種行為很小家子：一、表現出很不耐煩、很不屑；二、急着要搶風頭；三、到場後企埋一邊（扮）埋頭覆手機。

頭兩類人是個人修養問題，需花很多時間改變（或成世不變），而第三類則多因性格內向或欠缺社交技巧，後天絕對可克服。

社交，就是與人交流。一切取決於個人如何看待與人交流這回事。有些人對交新朋友很正面、很welcoming，因每個場合都可能卧虎藏龍。反之，有些人覺得跟陌生人談話是很intimidating（受脅迫）或很想逃避的事。不過，既然出席了，大方大氣是應有態度，有幾點相當重要：

一、踏入場合，人就要開氣和開揚，要有眼神接觸，保持微笑。此類場合，很多人都是不認識其他人的，只要有個友善的陌生人靠近自己，實在求之不得，故勿怕與人主動展開話題。

二、留意自己的signalling（信息傳遞）。縮在角落埋頭盯着手機，即向全場發放強烈信息：「你哋咪嚟打擾我」。那還會有人夠膽或有興趣靠近？出席社交場合要投入，看展品、吃小點，在凝聚人的角落，就是展開話題的最佳時機。

三、到場後，可先找主人家或邀請商打招呼，一般識做的主人家會介紹賓客互相認識，然後讓他們mingle（混熟）。被介紹後與對方延續話題，是基本禮貌與義務。

四、留意對方的free information（傳播學的free information即是在交流期間不經意提供的資訊），再向對方發問問題。例如：卡片其實蘊藏很多資訊，從名字到職銜都是話題（如我見過「Dreamer」這個職銜），那就可順勢問對方因由，讓對方發揮。

高質的交談者，都是由留意對方的free information開始，但首要關鍵是對人對事要有好奇心。