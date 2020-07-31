峇里Nirjhara綠意飛瀑酒店 盡享天然野趣 副刊版 2020/07/31 分享： 港人暫時無法外遊，但做定功課把握外地新酒店的動態，也能為下次旅遊做準備。 以備受港人鍾愛的度假聖地峇里為例，年頭就有新開幕的Nirjhara、新增型格房款的Ulu Cliffhouse，而W Bali ... 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 萬豪旗下酒店mesm進駐東京新地標 坐豪華遊艇往返羽田機場 2020/07/17 萬豪旗下酒店mesm進駐東京新地標 坐豪華遊艇往返羽田機場 安縵私人包機遊文化遺產 度身訂造享奢華之旅 2020/07/03 安縵私人包機遊文化遺產 度身訂造享奢華之旅 不丹 六善酒店 森林秘境 Resort 壓軸登場 2020/06/19 不丹 六善酒店 森林秘境 Resort 壓軸登場 撒哈魯特六善 以色列沙漠風情 2020/06/19 撒哈魯特六善 以色列沙漠風情 六善知本溫泉酒店 隈研吾矚目設計 2020/06/19 六善知本溫泉酒店 隈研吾矚目設計 印尼 峇里 酒店 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 設計 餐廳 餐飲 亞洲 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入