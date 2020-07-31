峇里Nirjhara綠意飛瀑酒店 盡享天然野趣

港人暫時無法外遊，但做定功課把握外地新酒店的動態，也能為下次旅遊做準備。

以備受港人鍾愛的度假聖地峇里為例，年頭就有新開幕的Nirjhara、新增型格房款的Ulu Cliffhouse，而W Bali

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