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Behrens Original 最強入門機械錶

副刊版 2020/07/31

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作為一個精明的消費者，購物前必要考慮到產品的性價比，今回筆者就要為大家推介一個剛打入本港市場的機械錶品牌Behrens Original。單看腕錶的賣相和複雜的結構，還以為售價絕非親民，卻原來5千元就

...

欄名 : Watch

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