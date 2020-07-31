Behrens Original 最強入門機械錶 副刊版 2020/07/31 分享： 作為一個精明的消費者，購物前必要考慮到產品的性價比，今回筆者就要為大家推介一個剛打入本港市場的機械錶品牌Behrens Original。單看腕錶的賣相和複雜的結構，還以為售價絕非親民，卻原來5千元就 ... 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 2020/07/24 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 2020/07/10 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 2020/06/26 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 卡地亞Santos系列新作 延續飛行夢 2020/06/12 卡地亞Santos系列新作 延續飛行夢 Jaquet Droz新作 盡現兩世紀美學精髓 2020/06/05 Jaquet Droz新作 盡現兩世紀美學精髓 消費資訊 消費種類 鐘錶 德國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入