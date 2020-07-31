福西搶風頭 搞亂了特朗普的「儀式感」

今天想談談美國總統特朗普的「儀式感」（Sense of ritual），甚麼是儀式感？各人有自己理解。在經典電影《蒂芙尼早餐》（港譯《珠光寶氣》Breakfast at Tiffany's）裏，柯德莉夏萍喜歡穿禮服，打扮優雅地在櫥窗前從容把早餐吃完。而我，起身必來一杯espresso。這種令自己覺得好過，活在當下，在生活不是生存的感覺，就如作家村上春樹說：「如果沒有這種小確幸，人生只不過是乾巴巴的沙漠！」

自從新冠肺炎疫情爆發以來，特朗普與美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）的關係，一直是輿論焦點之一。日前，特朗普便在記者會說：「真有點奇怪，福西和伯克斯（白宮冠狀病毒應對工作組協調員）明明是和我們一起攜手共事……他們就備受尊敬，卻沒人喜歡我。只能說，是我性格使然吧。」

特不尋常 竟認美國人較喜歡福西

在我看來，特朗普今次舉動很不尋常，他不單說了一次，同一個記者會忍不住念叨了一遍又一遍類似的酸溜溜抱怨。不尋常在於，特朗普通常策略是對不喜歡的「視而不見、直接否認、罵是假的」，經常掛在嘴邊就有「假民調」、「假新聞」。他本周到訪北卡羅來納州時就表示，自己支持率「很好」，在多個重要搖擺州領先，顯示他在下風的民調是「假民調」。

特朗普沒有說美國人喜歡福西多過他的民調是假的，還很重視地坦率回應，和他一貫作風不同，顯示他近日真的受傷害而亂了。白宮先後對這位年近八旬、服務了6位總統的衞生專家邊緣化、雪藏、以至公開批評，特朗普除了企圖把抗疫不力的責任「甩鍋」給福西，更深層的理由在於，福西讓特朗普覺得自己風頭都被搶走，而每天出風頭是特朗普的儀式感。

媒體將福西塑造成美國「抗疫隊長」，儼然是大明星，連美國人一家大小喜歡的賽事美國職業棒球大聯盟比賽，近日都有他身影，在華盛頓國民隊對紐約揚基隊比賽當開球嘉賓，主辦方說是為感謝他在抗疫所作的貢獻。有商家製作福西紀念卡，破了銷售紀錄，可見人氣之高。

福西開球前一小時，特朗普在記者會說，與揚基隊老闆是朋友，自己也獲邀請為揚基隊開球，安排在8月15日。不過《紐約時報》報道，福西出風頭搞亂了特朗普，他叫助手接洽揚基隊安排自己開球，但雙方還沒定好日期。後來，又說開球安排取消了。

特朗普亦在社交媒體轉發一些醫生推廣使用抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），治療新冠肺炎的視頻。視頻中，一位醫生表示新冠肺炎有治療方案，學校不用關，公眾不用戴口罩。隨後Facebook, Twitter等平台刪除了這些內容，並將其標為「錯誤信息」。美國官方機構已表明，無證據顯示羥氯喹有效治療新冠肺炎，但特朗普一直吹捧此藥。而特朗普轉發視頻中的醫生，也被媒體揭發似「神棍」多一些。

《紐約時報》報道，那位叫Stella Immanuel醫生的Facebook頁面，自我介紹是：醫生、演說家、企業家、救世者、上帝的戰斧……。日常的言論包括「婦女患子宮肌瘤，是因為在夢中和惡魔或女巫交歡，身體不潔淨」，「外星人的DNA正被美國用於醫療」。

她還創建了教會，宣揚陰謀論，聲稱有「女巫」計劃利用墮胎、同性婚姻來毁滅世界等。喜獲總統轉發視頻後，她像是找到了靠山，說會控訴Facebook和Twitter，又說「如果不恢復我被删的視頻，會叫上帝把他們的伺服器弄壞」。朱克伯格等怕不怕上帝懲罰我不知道，但肯定特朗普又一次贏得全世界關注。若果Facebook和Twitter如這位醫生所言「當掉」，特朗普真「多得佢唔少」，沒有新媒體讓他獲得儀式感了。

總統熱衷出風頭 愛炮製社媒謠言

從來沒有一位總統像特朗普一樣，每天活得像熱衷出風頭的老人家，我們都見過社媒朋友圈轉發謠言的人，但估不到出了一位美國總統，竟是朋友圈謠言其中一個製造者。也許他深明一個道理，很多人的生活之所以平淡無趣，其實是缺乏了儀式感。合適的儀式感，讓人身心愉悅，自我安慰。有人喜歡喝一杯寂寞的咖啡，有人極力不做「茄哩啡」。儀式感能喚醒我們對生活的尊重，但未必得到他人尊重。

▲ 愛出風頭的特朗普一向與傳染病專家福西不咬弦，福西近日獲邀為美國職業棒球大聯盟比賽任開球嘉賓，令特朗普甚不是味兒。（資料圖片）

▲ 愛出風頭的特朗普一向與傳染病專家福西不咬弦，福西近日獲邀為美國職業棒球大聯盟比賽任開球嘉賓（圖），令特朗普甚不是味兒。（資料圖片）