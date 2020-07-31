中伊4000億石油合作大計 說易行難

美國總統特朗普在2016年大選勝出，已開始進一步制裁伊朗，包括推翻前總統奧巴馬與伊簽定的廢核協議，又把伊朗踢離於美元結算體系（SWIFT）之外，但同年伊朗與中國簽有秘密合作協議，中國打算在25年內向伊朗投入4,000億美元，振興伊朗經濟，以求達到共贏。

這個協議據知並未作最終敲定，而是還在不斷更新之中，且還不排除涉及俄國和加入其他軍事原素。

伊朗受美制裁 一窮二白靠中國

伊朗經過美國半世紀嚴厲制裁，現在可謂一窮二白，唯一可出口創滙的就是石油、天然氣與化工原料。中國現時是全球石油進口第一大國，日用石油1,000萬桶，其中6成靠進口，而一半是來自中東、非洲等國，包括沙特阿拉拍與伊朗。

伊朗油儲高達1600億桶，為全球第四大油國，天然氣7,000 TCF（兆立方尺），佔全球儲量份額的17%。伊朗以前在沙皇時代富甲中東，被美國喻為「中東的支柱」（The Pillar of the Middle East），日產石油可達800萬桶，但現時在美國的制裁下，只能生產250萬桶。45年前一美元兌50伊朗里拉，現在是一美元兌21萬里拉，國家和人民可謂皆已破產，美元霸權的核殺傷力，由此可見！有油不能產，見財化水，伊朗現視中國為最大石油買家及經濟救星，中伊互補，可謂一拍即合。

據伊朗方面的信息披露，中伊4,000億美元的合作方案，將包括把其中的2,800億美元，投放在石油天然氣與化工原料的板塊裏面，這個25年的計劃共分5個階段進行，而每一階段為5年，皆先要獲得雙方同意及中方事前投入資金為準，缺一不成。

餘下的1,200億美元將會投放在交通及製造業的基礎建設上，也是同樣分五個階段投放，並要先得到雙方同意及驗資合格才成。

中伊協議傾斜中國 7折購油

中方作為投資方當然佔有絕對優勢，包括優先取錄中方的標書，而在「一帶一路」的基建項目上，中方有權使用中國的物料，設備與人員，其中包括融資發債安排，皆由中方包辦。中方又會幫助伊朗出口產品至西方，及通過中國現有交通及經營系統把商品輸往外地。

在石油天然氣及石化原料方面，中國保證會按七伊朗要求「包銷」這些產品，但價格則為過去半年的市場平均價的88折及另加8%的現金回饋，作為價格上落風險套戥補償（Hedging），而數期（Payment Terms）則不是業內正常的「貨到交款」或者三個月期，而是兩年找數期，並且可以不用美元交收，也不收人民幣，而用俄羅斯盧布或其他南美非洲軟性貨幣，使中國可以用掉這些貨幣及在兌換率中得益，實則是比使用美元便宜一成，故此在整個石油天然氣交易中，中國實際上是以七折市價向伊朗作25年的長期購入，相比中國年前與俄國所簽的25年購油合同，作價以110美元一桶，並每年遞增不減的「辣招」條款是有雲泥之別。

求軍事保護 中俄戰機全天域開放

雖然這4,000億美元25年的合作合同尚未作實，但去年雙方又在高鐵建設上達成共識，中方會幫助伊朗「電器化」900公里從德黑蘭至庫姆（Qom）及伊斯法罕（Isfahan）的高鐵，連接西北石油重鎮塔里斯（Tabriz），這是前往土耳其首府安哥拉的天然氣管道起點，又是連接西歐及東面2,300公里至中亞五國與中國新疆的樞紐，意義重大。

經濟上的合作成功，就需要有軍事上的保護，伊朗革命衞隊（IRGC）去年又提出要與中俄全面海空軍事合作，包括中俄戰機全天域開放，及可使用境內任何機場升降。而軍艦則可停泊在中國參與建造的海港查巴漢（Chabahar）及阿巴斯港（Bandar Abbas）。又兩軍可互訪及相互訓練，以應付來自美國，沙特及以色列的行動。

這個4,000億美元跨越四分一世紀的合作協議，方案大膽，時間非短而又涉及石油與軍事和基建，由於牽連中、美、俄、伊、沙特，甚至中東、中亞、非洲各油國的利益與政治取向，要考慮的因素很多，故此中伊雙方尚未正式簽署實行，而在伊朗國內對此也並非人人贊成，前伊朗總統邁賈德（Ahmadinejad）就表態說中方條款太辣，未必符合伊朗人民利益。而這個方案一旦落實，肯定會激怒華府，將被視為破壞制裁伊朗的舉動，而會受到美國嚴厲報復，甚至連帶沙特及中東各國對中國也會採取敵視態度。

霍爾木茲海峽倘被封 美不會坐視

現時全球石油有一半是從中東油田經過伊朗控制的霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）而出印度洋往各國，中、俄、伊朗軍事合作，意味霍爾木茲海峽可能會被封或受制於中俄，全球石油運輸隨時受阻中斷，美國一定不會坐視不管，中東戰火，一點即燃。另一個說法是中俄以伊朗戰綫牽制在亞洲的美國軍力，但同樣地中伊兩地山長水遠，中國軍事補給鞭長莫及，一旦開戰，無以為繼。

在另一方面，中國雖然承諾「包銷」伊朗石油25年，但現時由於地緣政治及地理原因或地方戰亂影響，至今並沒有從中東輸油往亞洲的油管，而中東中亞各國與中國的鐵路運輸路軌由於歷史原因並非統一尺寸，火車不可能把石油從中東拉到中國，這是費時失事，損耗巨大的虧本營運。

唯一可行的仍然是靠油輪，從伊朗下印度洋經馬六甲海峽上南中國海，但這又受制於英美海軍的制海權；雖然可在緬甸的皎漂港下載經現有油管輸入雲南，但這條管每天只能輸送42萬桶，與現時中國每天所需的1,000萬桶是九牛一毛，無濟於事，況且油管全長2,402公里，有三分二在緬甸境內，隨着政治變化，產權隨時易手；至於往西在巴基斯坦的瓜達爾港（Port Gwadar）至新疆的油氣管綫甚至鐵路，也因種種原因未能完全建成，而單綫靠載重60噸的油礶車陸路運輸，是3,000公里山路需時10日，到新疆後再把油氣注入西氣東輸管網之中輸往華東華南，這是完全沒有經濟效益的買賣，不能維持。同樣地，油氣碼頭管道硬件全在巴基斯坦之手，一朝政改就會化為烏有（見圖）。

包銷伊朗石油 華失非洲小兄弟

所以這個中伊4,000億美元25年期的合約，中方說易做難，需要三思，因為除了會與美國為敵之外，也會激怒中東及非洲各兄弟國，原因是既然中國「包銷」了伊朗石油，其他各國就會失去中國這個大客戶「財神爺」，日後在聯合國的議題上或「一帶一路」的倡議中，再不會去投票支持中國。

中國這回是左右為難，「成也蕭何，敗也蕭何」，需要衡量各方利益與自己利害關係才能決定，不宜草率，尤其25年時間很長，其中世事及政局可以變化很大，並非一紙合同或一代的領導人可以預先一錘定音！

作者：鄺社源

責任編輯：李青

▲ 中國與伊朗4000億美元的25年期合約，中方說易做難，需要三思，因為除與美國為敵，也會激怒中東及非洲各兄弟。（法新社資料圖片）