男性受虐趨增 忌啞忍早求助

最近一宗有關男子聲稱遭伴侶家暴案件開審，引起市民關注。本港六分一的家暴受害人是男性，男性被虐近年更有上升趨勢，惟他們仍因多種因素難以求助。

本港一名男子聲言與伴侶因床事不和而被施襲，身上多個部位包括私處皆曾被傷害，肇事女子被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5項罪名。男方曾表示，因不想放棄自己的初戀，及相信對方會改過，才會繼續與她交往。

每6位家暴受害者 1個屬男性

本港每6位家暴受害者中，有一人是男性。男性受虐亦有上升趨勢，據社署數據顯示，新呈報虐待配偶/同居情侶個案在前年雖按年減少117宗、下降6%，但男性受虐比例達18.7%，比之前3年都要高。

受虐男士會遭不同形式的虐待，包括身體、精神甚至性暴力。社福機構和諧之家表示，施虐的女性較常使用物件傷害受虐男性，亦會加以無理批評、控制財政、口頭威脅、無理妒忌或懷疑對方出軌，長期精神操控或責難另一半，機構所接觸的個案中，大部分都曾遭精神虐待。

缺支援敏感不足 也難找人傾訴

男性即使受虐，也難以找人傾訴。此因性別定型令男性對被虐待一事羞於啟齒，擔心被身邊人質疑或嘲諷。和諧之家亦認為，社會上對男士受虐議題認知及敏感度不足，有關社會服務及資訊有限。去年公布的研究「『男』天再現受虐男士自強計劃」更指出，不少男士為了保持家庭完整、不想家嘈屋閉影響子女，繼而留在不健康的關係中。

本港女性若被家暴，可求助於社工並安排入住臨時庇護中心，惟本地男性獲得支援有限。據早年一份立法會文件顯示，婦女庇護中心入住率為103%，只有明愛向晴軒的避靜中心收留男士入住。反觀，英國住屋及平權法例要求地方政府，確保受虐男性可在緊急情況下獲住宿安排，當地不同機構包括女權組織也會盡量在短期內安置男性受害者。

輔導施虐者處理情緒 改善關係

港府近年已加強有關公眾教育，例如透過家庭實況劇集探討男性被虐待的情況。社署亦有針對家暴施虐者設心理教育計劃「反暴力計劃」及「施虐者輔導計劃」，由非政府組織協助曾在親密關係中使用暴力人士改變自己的行為、處理情緒及衝突、改善與伴侶的關係。

面子絕非大過天，男性若遭肢體或精神虐待，首要不是自責或啞忍，而是盡早替自己及伴侶求助，勿錯失改善關係的良機。

▲ 本港每6位家暴受害者中，有一人是男性；但男性對被虐待一事羞於啟齒，擔心被身邊人質疑或嘲諷。（資料圖片）