疫情打亂經濟 警惕陷美困局 評．析．天下版 2020/07/31 分享： 美國聯儲局本港時間昨晨公布議息會後聲明，一如預期維持近零息及超寬鬆貨幣政策不變，但加入「經濟路徑很大程度取決於疫情發展」的陳述，市場解讀是儲局決策官員對美國經濟前景更審慎。 6月疫情復熾 消費職位增長減 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 黃金真的能挑戰美元霸權？ 2020/07/30 黃金真的能挑戰美元霸權？ 交易講場 - 美元愈弱股市愈強 港股為何獨憔悴？ 2020/07/29 美元愈弱股市愈強 港股為何獨憔悴？ 交易講場 - 港版納指矚目登場 騰飛還待ETF助戰 2020/07/28 港版納指矚目登場 騰飛還待ETF助戰 交易講場 - 4大因素 金價可創歷史新高？ 2020/07/27 4大因素 金價可創歷史新高？ 交易講場 - Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 2020/07/25 Tesla望入標指 ETF被迫接火棒？ 經濟 美國 零售 服務 銷售 酒店 GDP 美國聯儲局 航空 議息 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入