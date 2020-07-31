疫情打亂經濟 警惕陷美困局

美國聯儲局本港時間昨晨公布議息會後聲明，一如預期維持近零息及超寬鬆貨幣政策不變，但加入「經濟路徑很大程度取決於疫情發展」的陳述，市場解讀是儲局決策官員對美國經濟前景更審慎。

6月疫情復熾 消費職位增長減

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