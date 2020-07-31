高官要有同理心 深思熟慮做實事

食肆全日禁堂食惹民憤，實施兩天後，港府急轉軚「補鑊」，食肆今起可恢復早午市堂食。當局政策又再被指朝令夕改，一次又一次的教訓，今後不管控疫還是施政，高官們在規劃時須有全局觀和前瞻性，落實執行要有周詳配套，方能事半功倍。

官員欠危機感 離地措施惹民怨

官員昨天解釋時，只說在檢視全日禁堂食措施後，明白到對打工仔帶來不便和困難，已經適時盡快作出安排，讓市民有更多選擇，但一再拒絕道歉。

政策朝令夕改，皆因低估全日禁堂食的嚴重性，在推出措施前，並非不知道部分打工仔將無處開餐，但為了要達到減低人流接觸，盡快遏疫，措施匆匆出台。結果不少人要在烈日當空下於路邊、天橋下吃飯。在輿論炮轟下，港府臨時開放19個社區會堂，詎料相關會堂不近開工地點，有些更位處爆疫大廈，凸顯全是急就章措施。

當局最終也知錯能改，但卻暴露了高官施政有三大不足之處。首先，欠缺危機感。高官們以為6月疫情緩和，便急於放寬限聚令，完全沒汲取外國重啟經濟後疫情反彈的教訓，也無視專家警告豁免機師和海員檢疫的漏洞，亦沒制定好具前瞻性控疫政策。當本月社區大爆發時，控疫仍歎慢板，以致疫情一發不可收拾，醫療系統瀕崩潰。

其次，高官欠缺同理心，自以為是，從來沒有站在市民角度出發。既然知道全面禁堂食的問題所在仍強推，政務司司長張建宗拋出可去郊野公園用膳的離地言論，更激起市民對這項擾民措施的不滿。

此外，高官後知後覺，往往是問題發生才去善後。例如近期有確診者因醫院負壓病床不足而需在家等上4、5天才獲安排入院，期間沒人照料，甚至有被迫落街買食物，恐令病毒繼續在社區散播，而與他們有緊密接觸的人，卻早被安排到檢疫中心隔離觀察。

空喊政治口號 為民解困卻失職

政府各級官員須謹記，其最大服務目標是管治好香港，提升市民生活水平，不是空喊急市民所急，想市民所想的政治口號，而是要切切實實採取行動協助市民解決生活所面對的困難，改善民生，才叫稱職。

當前大家最想的是盡快控制疫情，讓經濟和社會得以逐漸復常。中國工程院院士鍾南山昨天指出，港府目前最關鍵是做好防控工作，促請當局盡快進行全民檢測，找出隱形病人，盡快隔離，切斷傳播鏈。內地成功控疫，港府應虛心聽取專家意見。

高官在制定控疫政策時須貼地，還務必具前瞻性及全局觀，對每項政策可能出現的各種情境進行沙盤推演，在衡量箇中利弊後再進一步優化，並擬訂可行的配套執行措施，務求政策出台後對市民造成的苦困減到最小。

政策如是合理可行，市民均會願意配合，齊心一致抗疫。若高官們繼續離地，市民難免受折騰，自然會進一步削弱對政府的管治信心。

責任編輯：劉婉雯