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屈臣氏免費開放易賞錢平台 推跨商戶消費獎賞計劃

行政人員版 04:00 2020/07/31

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最近疫情嚴峻，唔少零售同餐飲業都雪上加霜。黛安收到風，知道屈臣氏集團準備免費開放易賞錢平台，等商家可以參加，再推出全港跨商戶消費獎賞計劃，希望喺「疫境」下出一分力。

聽公關姊妹講，今次集團希望透過免費開放易賞錢平台，幫商戶做推廣，無論商戶規模大小，參加費、宣傳費、安裝費同技術支援費用都係全部免費！現階段先邀請零售和餐飲店舖註冊做合作商戶，到跨商戶消費獎賞計劃推出時，消費者就可以透過手機應用程式瀏覽各區優惠店舖幫襯喇。

為咗鼓勵顧客跨商戶消費，集團仲會喺首輪活動捐贈180萬個WatsMask WeCare口罩做消費獎勵！易賞錢嘅會員只需要幫襯參與嘅商戶，每次消費滿$50就可以有口罩電子印花1個，2個星期內喺8間唔同合作商戶消費，其中只需包括2次幫襯屈臣氏集團旗下零售品牌門市，包括屈臣氏、百佳超級市場、豐澤及屈臣氏酒窖，就可以免費獲贈口罩1盒（15片裝），預計最快9月推出。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲話，依家對零售業來講，係相當艱難嘅日子，但相信困難總會過去，大家要為前路做好準備！

本文轉載自《晴報

屈臣氏集團邀請各零售和餐飲商戶，免費加盟易賞錢平台，鼓勵大家消費。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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