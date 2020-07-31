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社交距離下的企業生態

行政人員版 04:00 2020/07/31

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Google最近公布，把原來在家工作至年底的安排，延長至明年7月。在全球新增確診人數仍不斷創新高的情況下，相信大部分企業領導人，也意識到疫情無法在未來6個月內受控。

雖然有報道說疫苗最快年底面世，但疫苗是否能成功研發、有沒有嚴重的副作用、疫苗的效用等仍是未知之數，要真正普及也需要一段時間。而且仍有很多人不相信科學，不相信疫苗，要明年年中一切生活如常，可能還是太樂觀的估計。

1918年的流感大流行，也持續接近3年。雖然每一波疫情也不一樣，現在科技也比當時先進，但企業還是要好好計劃，疫情持續的話，有甚麼對策。未來租約完結時，大家要想想，真的需要那麼多地方嗎？開放式工作環境，又是否符合公共衞生呢？

企業未來的工作模式可能是增加實體距離，拉近虛擬距離，容許更多時間和空間的彈性。遙距工作已經有很多現成的工具，很多知識型經濟的企業也不一定要上班工作，可以騰出空間，讓實體工作的社交距離拉闊。

職場生力軍要適應遙距工作不難，最難控制的，相信是老闆的心態：員工不在自己視綫範圍，心裏是否就不夠踏實，失去權力的象徵？他們是否適應新的技術和新的管理模式？

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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