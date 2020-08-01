口罩疫戰未完 抗疫與環保怎兼得？

我錯了。

今年二月，我在本欄中提到香港口罩嚴重缺貨，更寫「但若我們都能克服外出時必須戴口罩的觀念，而根據自身的健康及環境等情況而適當佩戴，便更好了。」

現在香港面對第三波疫情，我回頭看該文章也感到不好意思。政府在這星期擴大「口罩令」範圍，現在不論是在室內還是室外的公共地方都需要佩戴口罩。

疫症初期 港人全民口罩證有效

當然，新型肺炎爆發初期，我們對病毒所知不多。當時醫院和診所的前綫醫護嚴重缺乏個人防護裝備以應付疫情。按當時情況而言，較合理的政策應該「優先把口罩留給風險最高的一群」，即醫護人員，同時亦呼籲公眾要注意個人衞生、勤洗手、保持社交距離，以防止病毒在社區擴散。包括世界衞生組織在內的公共衞生專家都同意這些準則。

香港人對沙士一役有深刻印象，因而大多數香港人都沒有跟從專家這個建議。很多人寧可花上數小時排隊，並付出高價來買一盒口罩。不少反應快的香港商人從世界各地購入口罩，有個別小企業更立即在本地開設廠房，生產口罩。同時，亦有不少香港企業，慷慨地捐贈資金予社會服務組織、社區團體等向基層人士及長者派發口罩。

短時間內便有超過九成港人戴上口罩。事情之後的發展大家都知道，新型肺炎在三、四月迅速在歐洲和美國擴散，全球開始注意到香港在對抗新型肺炎取得的成果，更特別留意到我們近乎是全民戴口罩，用以阻擋病毒透過飛沫傳播，而這乃世界絕大多數人都沒有做的，甚至到今天，在美國也非人人戴口罩。

停一停想一想 適時檢討有必要

到六月初，包括世衞在內的全球公共衞生專家意識到，社區人士戴上口罩是對抗新型肺炎的重要武器。盡管如此，美國許多人不僅避免、更竭力拒絕戴上口罩。新型肺炎確診數字每天急升，但仍看到在美國反對戴口罩的示威視頻，實在令人驚訝。

沒有人想自己做錯，今次我慶幸香港人做對了。當我們在忙於應對疫情，並嘗試更有效地控制及減少社區感染時，我們也要適時地停一停、想一想，評估一下之前所做的措施哪項有或沒有作用，掌握更多資料以為未來作準備，應付前方有可能出現的崎嶇不平。

除此以外，我們亦有一些急需考慮的問題。可以預見口罩在未來一段時間將繼續成為我們的親密夥伴，以維持每日必須的工作及生活，以防傳染。香港有750萬人，若每人每日都戴一次性的即棄口罩，我們每週便要丟棄5,250萬個口罩，每月要丟棄2.25億個口罩，所製造的垃圾量十分驚人。

日棄10至15公噸口罩 垃圾量驚人

現時街道上不時可見被棄置的口罩，有些漂浮在海面甚至被沖到海灘，也有些無公德心的人在郊野的小徑和行人道上亂丟口罩。港人通常使用的一次性口罩和N95口罩主要由不織布等不可回收的物料製造。

環境局局長黃錦星在早前的一個立法會會議上表示，每日棄置於堆填區的口罩約10至15公噸。

既然我們知道口罩將在可預見的未來成為我們生活的一部分，現在是時候讓我們認真研究一下：口罩對環境的影響。政府在五月便向全港市民免費派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，此前瞻之舉，可望減少亂棄口罩和垃圾量的問題。

研發更先進物料 供重用或回收

現時，市場也有一些可重用的布製口罩，卻並不適合在醫院及高風險的地方使用，醫護人員要使用一次性外科口罩甚至更高規格的保護裝備，以減少感染風險。若要減低對堆填區及環境的負荷，未來我們要繼續研發一些更先進的物料、設計更高質素及安全標準的可重用或可回收的口罩。

看來我們需要多走幾步，探討如何以安全及可持續的方法保護市民健康之餘，也保護環境。

▲ 未來我們要繼續研發更先進物料、設計更高質素及安全標準的可重用口罩，保護市民健康之餘，也保護環境。（資料圖片）