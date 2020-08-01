本地出生選民 較多自認本土派？

近年來，「本土派」一詞成為了香港社會潮語，甚至有人認為本土派是一股可與泛民主派及建制派匹敵的政治力量，並指其冒起擴大了香港社會的政治光譜。

主張保護本地文化 集體回憶

眾所周知，本土派政團在2016年立法會選舉中崛起，至於其能成為一股新政治勢力的背景，可以追溯到近年興起的本土主義運動。這運動始於2006年保衞中環天星碼頭和2007年保衞皇后碼頭，他們主張保護本地文化和集體回憶，其後由於香港與內地的社經融合，雙方之不同加強港人本土意識。再者，兩地融合產生的一系列衝突，使本土主義慢慢充斥濃烈的反中國味道。

隨着2014年佔領運動的失敗，不少參與者不但對現有政治制度更加不滿，對傳統泛民主派及其一直主張的「民主回歸中國」論述也感到失望，因而轉向本土主義，自行形成一股新政治勢力。

社會大眾多認為本地出生者較傾向成為本土派，根據香港亞太研究所的立法會選舉調查，在2016年，香港出生的選民自認本土派的比例有12.2%，明顯高於內地出生者（6.2%）（表1），這看似支持有關說法，在香港出生者有較強烈的本土意識，較重視本地文化，因而較傾向支持本土派。

男性年輕高學歷者 偏本土派

不過，當我們對選民是否自認本土派進行二元對數迴歸分析時，在控制了性別、年齡、學歷、個人和住戶月收入，以及主觀社會階層等個人社經背景的影響後，內地出生變項不達統計顯著水平。換言之，在其他社經背景相若的情況下，香港出生的選民成為本土派的機率，不較內地出生者高，兩者在這方面沒有顯著差異；只有不同性別、年齡和學歷的選民在自認本土派的比例上有顯著差異，男性、年輕和高學歷選民，較女性、中年、年長和非高學歷者傾向成為本土派。

為何大眾有此印象？這可能與大多數本土派支持者是本地出生有關，如在2016年調查中，78.5%自認本土派的受訪選民是香港出生，因而社會誤解香港出生者較傾向成為本土派，然而，多數香港選民都是香港出生，即使是非本土派者也有66.0%在香港出生（表2）。

拿捏利益榮辱 掌握關鍵一票

另一原因是出生地影響自認建制派的傾向，香港出生者較不支持建制派，不過，對其他非建制派的政治定位取態，則與是否內地出生沒有顯著關聯，例如，香港出生與內地出生的選民，對本土派與民主派之間的取捨就沒有顯著分別。

總言之，香港出生與否並不決定其是否本土派，本地出生者較內地出生者多自認是本土派，原因之一是香港出生者較內地出生者年輕和高學歷，而年齡和學歷則與本土派政治傾向有顯著的關聯。至於如何能取得本土派人士手上一票，政治前途與利益榮辱之間應如何拿捏，則值得參選者認真思考。（系列之四）