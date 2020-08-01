國安法進校園 根治教育政治化

通過法律維護國家安全是國際慣例，《港區國安法》出台，為香港變亂為治提供重大契機，並讓政府透過國安教育與基本法教育、法治教育的緊密結合，培養學生正確的國家觀、法治觀、價值觀，提升其國民身份認同，又重點處置「黑手」教職員，教管並重地根治教育政治化，讓教育回歸教育，不再受社運政爭所煽惑。

香港回歸23年 教育仍未去殖化

回歸23年，香港教育仍未完成「去殖化」改革，讓境內外的「黑手」伺機伸進校園，對基本法和一國兩制原則，按「西方價值」和「批判性思維」的視角去抹黑扭曲，致使一些年輕人對國家和一國兩制心存偏見，亦使部分校園淪為「暴力溫床」，充斥着「港獨」和「違法達義」的政治信息。他們高舉言論和學術自由之名，遂行政治化衝擊之實，對學校教育和年輕一代的成長，帶來負面窒礙，令人深感憂戚遺憾。

教育局局長楊潤雄也指出，《港區國安法》為完善香港維護國家主權、領土完整以及一國兩制重回正軌指明方向，是為香港社會早日回復穩定作出必要和及時的決定，教育界要推動國安教育，培養學生對國民身份的認同和守法意識，學生只有了解一國兩制中「一國」的意義，才能夠認識到維護國家安全的責任所在。

非「淨空」校園 教管兼具整頓

須強調，在現今的泛政治和資訊爆炸年代，要將政治從教育體系中完全剔除出來，並不現實，但所謂學運和教育政治化，卻只是配合政爭的語言和肢體暴力，談不上理想，更與教育無關。因此，要應對教育政治化問題，就不可能絕對「淨空」校園，將政治全面禁絕，相反，應教管兼具地進行根治整頓。

第一，校園是社會的縮影，基於「定而後能靜、靜而後能安」，應借助《港區國安法》的雷霆震懾，從街頭到校園，全面止暴制亂；再借助撥亂反正的調整空間，緩解現存深層次矛盾，重整管治和法治秩序，協助年輕人開拓人生新出路，根本化解他們的不滿，讓教育政治化的效應，由消極轉為積極。

建立一國兩制特色 教育體系

第二，在港英殖民教育時代，學生們仍敢於表達愛國心，「認中關社」、保衞釣魚臺、中文合法化等運動，盡展火紅年代的光熱；但今天的學運社運，卻屢見反華反共、抹黑內地，甚至鼓吹社會「攬炒」、外國制裁等情況。這涉及的不僅是法律主權的層面，更是人心及價值觀的精神層面。要國安教育和愛國教育有成效，就要建立直接面對社會主義中國的一國兩制特色教育體系。

第三，教育局應在校本機制下，加強與校方合作推動國安教育和國情教育，建立處理校內政治活動、違法犯事的教職員和學生的機制，共同編寫教材及教學示例，以便提升學生對國家的認同，建立維護國家安全的責任感。

▲ 回歸23年，香港教育仍未完成「去殖化」改革，讓境內外的「黑手」伺機伸進校園。（資料圖片）