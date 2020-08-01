屯門南新供應不多 御海灣項目佔669伙

【一手供應】屯門新盤分布不同位置，當中屯門南供應不算多，自一手例後只有3個新盤，其中湖安街8號䨇寓早年已經沽清，目前僅得二手買賣。

弦海快入伙 尚餘零星餘貨

另外兩個新盤則靠近規劃中的屯門第16區站，其中

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