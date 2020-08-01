屯門南新供應不多 御海灣項目佔669伙 置業家居 2020/08/01 分享： 【一手供應】屯門新盤分布不同位置，當中屯門南供應不算多，自一手例後只有3個新盤，其中湖安街8號䨇寓早年已經沽清，目前僅得二手買賣。 弦海快入伙 尚餘零星餘貨 另外兩個新盤則靠近規劃中的屯門第16區站，其中 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 今日 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 屯門南新發展 今日 屯門南新發展 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 今日 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 今日 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 今日 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 最新專欄文章 更多 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 今日 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起 今日 啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 今日 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 今日 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 今日 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入