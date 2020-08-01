屯門南新發展 置業家居 2020/08/01 分享： 屯門南延綫：沿屯門河而建 預計2030年通車 目前屯門南一帶交通依賴輕鐵或巴士，居民出外區需要乘搭輕鐵到港鐵屯門站，再轉乘至港九新界。不過，屯門南未來將會「變天」，因為屯門南延綫早前已拍板興建，造價$ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 今日 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 屯門南新供應不多 御海灣項目佔669伙 今日 屯門南新供應不多 御海灣項目佔669伙 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 今日 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 今日 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 今日 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 最新專欄文章 更多 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 今日 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起 今日 啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 今日 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 今日 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 今日 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入