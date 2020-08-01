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屯門南新發展

置業家居 2020/08/01

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屯門南延綫：沿屯門河而建 預計2030年通車

目前屯門南一帶交通依賴輕鐵或巴士，居民出外區需要乘搭輕鐵到港鐵屯門站，再轉乘至港九新界。不過，屯門南未來將會「變天」，因為屯門南延綫早前已拍板興建，造價$

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欄名 : 封面故事

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