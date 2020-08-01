南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂

【直擊屯門南二手市況】樓齡約20年南浪海灣，本身已比鄰輕鐵綫屯門泳池站，加上鄰近規劃中的屯門第16區站，自屯門南延綫拍板消息曝光後，近月連錄高價承接，其中1座高層F室，實用面積540平方呎，於6月底時

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