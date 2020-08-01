豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎

【直擊屯門南二手市況】以細單位為主的豐景園，樓齡約30年，亦鄰近規劃中的屯門第16區站，惟7月份成交明顯轉慢，暫錄1宗買賣。

屋苑7月截至27日暫錄到1宗成交個案。成交個案為豐景園3座高層7室，實用面積

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