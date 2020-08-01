海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 置業家居 2020/08/01 分享： 【直擊屯門南二手市況】海翠花園本身已是輕鐵綫屯門碼頭站上蓋物業，再加上鄰近屯門南延綫的屯門南站，別具升值潛力。因此雖然已32年樓齡，屋苑成交持續暢旺，更有投資者搶先入市。 海翠花園7月截至27日暫錄得4 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 今日 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 屯門南新供應不多 御海灣項目佔669伙 今日 屯門南新供應不多 御海灣項目佔669伙 屯門南新發展 今日 屯門南新發展 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 今日 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 今日 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 最新專欄文章 更多 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 今日 鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起 今日 啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 今日 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 今日 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 屯門南新發展 今日 屯門南新發展 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入