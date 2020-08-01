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海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市

置業家居 2020/08/01

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【直擊屯門南二手市況】海翠花園本身已是輕鐵綫屯門碼頭站上蓋物業，再加上鄰近屯門南延綫的屯門南站，別具升值潛力。因此雖然已32年樓齡，屋苑成交持續暢旺，更有投資者搶先入市。

海翠花園7月截至27日暫錄得4

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