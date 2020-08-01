啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起

【直擊屯門南二手市況】啟豐園鄰近輕鐵綫屯門碼頭站，同時亦靠近日後開通的屯門南延綫屯門南站，令屋苑的交通更為便捷，入場最平$480萬。

中原地產分行經理葉津榮表示，現時啟豐園放盤量不多，只有約10個，入場

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