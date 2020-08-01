鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高

作為上車樂園的屯門區，一向是上車客及細價樓投資者熱捧的地區，屯門南有多項新變遷，今期本刊率先帶大家了解一下最新發展及二手去向。

屯門原名為青山新市鎮，早於70年代左右開始發展，過去多年不斷發展，除了興建

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