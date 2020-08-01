鐵路延綫打通經脈 屯門南變天 一二手水漲船高 置業家居 2020/08/01 分享： 作為上車樂園的屯門區，一向是上車客及細價樓投資者熱捧的地區，屯門南有多項新變遷，今期本刊率先帶大家了解一下最新發展及二手去向。 屯門原名為青山新市鎮，早於70年代左右開始發展，過去多年不斷發展，除了興建 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 屯門南新供應不多 御海灣項目佔669伙 今日 屯門南新供應不多 御海灣項目佔669伙 屯門南新發展 今日 屯門南新發展 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 今日 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 今日 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 今日 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 最新專欄文章 更多 啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起 今日 啟豐園 主打細單位 入場費$480萬起 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 今日 海翠花園 投資者「唔睇樓」 $660萬入市 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 今日 豐景園 7月睇樓量增 2房受歡迎 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 今日 南浪海灣 連錄高價成交 2房$735萬沽破頂 屯門南新發展 今日 屯門南新發展 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入