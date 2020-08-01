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CCL連升3周後回軟 料短期內高位反覆

置業家居 2020/08/01

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中原城市領先指數CCL報181.69點（根據2020年7月20日至7月26日簽訂正式買賣合約，2020年7月6日至7月12日簽臨時買賣合約計算），按周微跌0.04%，連升3周後回軟。

四區樓價方面，出現

...

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