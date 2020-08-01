置業機會增加 自置居所比率回升

置業安居向來是不少香港人的夢想，特別不少正考慮結婚的年輕人，不少亦希望可以買樓組織家庭。雖然不是每一對新婚伴侶都可以「先買樓、後結婚」，但盡早「置業安居」的確是不少人關注的問題，奈何「高樓價」令年輕人上車也變得困難重重，原來隨着近年樓市出現整固，本地自置居所比率已有所回升。

過去高樓價的社會，確實令不少想置業安居的年輕人，對於置業只是「望而卻步」，更加不希望成為「樓奴」，花上人生大部分的儲蓄購買細細的「蝸居」，為了幾百呎空間而放棄人生不少其他選擇，「所有精神、時間、人生目標都只為了間屋，而成為樓市的奴隸」，不過盡管如此，隨着近年樓價調整，成功入市買樓「置業安居」的年輕人仍然有增無減。

首季自置居所住戶達51.4% 升幅顯著

論到置業安居，不能不提的一個數字是自置居所比率，不講不知原來這兩年自置居所比率已明顯回升，按政府統計處剛公布今年第一季自置居所住戶佔全港家庭住戶總數的比例數字達51.4%，在全港約264萬戶家庭中，共有136萬家庭居於自置居所，升至自2013年第一季起的7年新高，而去年第四季的自置居所比率亦只有50.1%，單季升幅相當顯著。

相信大家亦明白，從過去的數字亦可以說明，自置居所比率向來是一個相當平穩的數字，既不能「揠苗助長」、「急於求成」，當然更不會「斷崖式下跌」。翻查統計處的數字，在過去樓價急速上升因素下，在2018年的第二季，整體自置居所比率更一度跌至48.8%的近20年低位。

不過因應自2008年下半年開始，整體樓價反覆整固，特別是過去一年來，一方面受社會事件影響，再加上新冠病毒肆虐，整體失業率急速上升，最新失業率亦已升至6.2%的15年新高，加上整體經濟仍未擺脫衰退，近年樓市整固亦更見顯著。

放寬按保低息持續 有利入市

當然自置居所比率回升，是多個不同的因素綜合而成，除整體樓價持續整固外，去年特首施政報告亦推出多項措施協助市民置業，包括放寬按揭保險門檻，同時亦增加居屋、綠置居、以至首置盤等資肋房屋的供應，再加上近月本地同業拆息持續低企，種種因素均對市民置業有一定幫助，令整體自置居所比率有所回升。

盡管近年本地自置居所比率已有所回升，不過現時本港自置居所比率仍只有五成左右水平，與新加坡在組屋政策下的九成自置比率相距甚遠，過去已有學術分析，自置居所比率低，加上社會貧富懸殊，無樓一族因無法分享資產升值的利益，對整體社會問題帶來一定壓力。整體而言，若協助市民置業的房屋政策得以持續，進一步解決市民「上車難」的老問題，整體自置比率料可持續上升。

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▲ 政府統計處公布今年第一季自置居所住戶佔全港家庭住戶總數的比例數字達51.4%，升至自2013年第一季起的7年新高。（資料圖片）