國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起

離珠海拱北口岸約2公里的國維中央廣場，為大型綜合項目，周邊配套成熟，現時加推100個單位，售價由￥271萬起。

物業由國維集團發展，集寫字樓、辦公公寓、住宅、商業、旅遊及教育於一體，位於九洲商貿中心的核

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