國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 置業家居 2020/08/01 分享： 離珠海拱北口岸約2公里的國維中央廣場，為大型綜合項目，周邊配套成熟，現時加推100個單位，售價由￥271萬起。 物業由國維集團發展，集寫字樓、辦公公寓、住宅、商業、旅遊及教育於一體，位於九洲商貿中心的核 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 2020/07/25 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 2020/07/18 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 2020/07/11 碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 2020/07/04 恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 方達成大廈 享珠澳城市景 ￥240萬起入場 2020/06/27 方達成大廈 享珠澳城市景 ￥240萬起入場 人民幣 物業 珠海 國維中央廣場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入