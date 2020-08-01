South Beach Residences 比鄰甲廈 租務潛力佳 頂層4房戶壓軸登場 置業家居 2020/08/01 分享： 新加坡政經環境穩定，一向受港人追捧。大型綜合發展項目South Beach Residences早前在港銷售舉行展銷，推出全新2及3房單位，售價由340萬坡幣（約港元$2,000萬）起。展銷更壓軸推出 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起 2020/07/25 綠墩雅苑 坐落傳統豪宅區 呎價港幣$1.37萬起 One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起 2020/07/18 One Pearl Bank坐落豪宅區 連裝修售$580餘萬起 Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 2020/07/11 Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 2020/07/04 Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 2020/06/27 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入