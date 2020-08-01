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South Beach Residences 比鄰甲廈 租務潛力佳 頂層4房戶壓軸登場

置業家居 2020/08/01

分享：

新加坡政經環境穩定，一向受港人追捧。大型綜合發展項目South Beach Residences早前在港銷售舉行展銷，推出全新2及3房單位，售價由340萬坡幣（約港元$2,000萬）起。展銷更壓軸推出

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欄名 : 海外置業

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