實用1房套 叫價$590萬 置業家居 2020/08/01 分享： 放售單位：高層E室（1房連套房） 實用面積：275平方呎 叫價：$590萬（實用面積平均呎價$21,455） 備註：室內裝修新簇，可即時入住。大門側設儲物室，間隔實用。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 「據按揭證券 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 今日 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 遠眺海景 叫價$428萬 今日 遠眺海景 叫價$428萬 最新專欄文章 更多 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 今日 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 遠眺海景 叫價$428萬 今日 遠眺海景 叫價$428萬 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 2020/07/11 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 2020/07/11 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 2020/07/11 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 海柏匯 深水埗 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入