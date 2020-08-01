遠眺海景 叫價$428萬

放售單位：高層B室（開放式）

實用面積：204平方呎

叫價：$428萬（實用面積平均呎價$20,980）

備註：開放戶連露台，眺望開揚海景，浴室亦連工作平台。單位連租約，不可睇樓，但可交吉出售。

單位提供：香

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