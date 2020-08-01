遠眺海景 叫價$428萬 置業家居 2020/08/01 分享： 放售單位：高層B室（開放式） 實用面積：204平方呎 叫價：$428萬（實用面積平均呎價$20,980） 備註：開放戶連露台，眺望開揚海景，浴室亦連工作平台。單位連租約，不可睇樓，但可交吉出售。 單位提供：香 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 今日 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 實用1房套 叫價$590萬 今日 實用1房套 叫價$590萬 最新專欄文章 更多 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 今日 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 實用1房套 叫價$590萬 今日 實用1房套 叫價$590萬 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 2020/07/11 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 2020/07/11 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 2020/07/11 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 海柏匯 深水埗 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入