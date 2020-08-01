海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場

海柏匯是由香港小輪發展的單幢式分層住宅，位於深水埗通州街208號，於2018年入伙，單位總數約161伙，主力提供細戶型。

海柏匯共26層（地下、1至29樓），不設4、13、14、24樓，其中3至29樓屬

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