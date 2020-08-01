海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 置業家居 2020/08/01 分享： 海柏匯是由香港小輪發展的單幢式分層住宅，位於深水埗通州街208號，於2018年入伙，單位總數約161伙，主力提供細戶型。 海柏匯共26層（地下、1至29樓），不設4、13、14、24樓，其中3至29樓屬 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 實用1房套 叫價$590萬 今日 實用1房套 叫價$590萬 遠眺海景 叫價$428萬 今日 遠眺海景 叫價$428萬 最新專欄文章 更多 遠眺海景 叫價$428萬 今日 遠眺海景 叫價$428萬 實用1房套 叫價$590萬 今日 實用1房套 叫價$590萬 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 2020/07/11 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 2020/07/11 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 2020/07/11 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 海柏匯 深水埗 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入