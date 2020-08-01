冀臨立會切勿蹉跎 幹實事解民困

因應本港疫情持續惡化，特首林鄭月娥昨宣布將9月立法會選舉押後一年，是出於顧及市民健康安全，既合乎國際慣例，亦合情合理，惟未來一年立法會將以何種模式運作，須中央決定。市民希望臨時立會功能可正常運作，處理疫下最迫切的民生經濟問題，幫助香港走出疫境和經濟衰退。

參考英澳經驗 保健康選舉公平

林鄭昨晚表示，由於疫情嚴峻，現有立法會條例無法有效將選舉押後一年，為了保障公共安全和市民健康，惟有引用緊急條例處理，並形容這是疫情爆發以來最艱難的決定。盡管選舉押後，但立會不能在未來一年處於真空狀態，她已向中央緊急報告，國務院將提請人大常委作出決定。

港府押後立會選舉一年，是不得已的合理決定。本地疫情7月大爆發，過去十天連續錄得過百宗確診，大多源頭不明，且未有見頂迹象。若選舉如期舉行，可能引發大規模交叉感染，因各候選人在競選期間涉及落區拉票，選舉日當天又有440萬登記選民可能出來投票，如何確保選民和工作人員分別在票站內外及點票中心保持1.5米社交距離，是一項極大挑戰。若處理不當，隱形病人隨時在票站播毒，加劇疫情擴散，後果堪虞。

此外，當前收緊防疫措施，限制群聚，不得超過兩人，對候選人來說是很難企街站或洗樓拉票，難以公平公正進行競選活動。大批選民因工作需要滯留在內地或海外，受入境限制，難以回港投票，若如期投票，對他們無法履行選民責任同樣是非常不公。

非建制派指，南韓和新加坡也在疫下舉行選舉，港府押後選舉的理據薄弱，但問題是韓星均是在疫情緩和下舉行選舉，而且南韓有郵遞投票。反觀香港現時社區爆發，港府參考英國、澳洲新南威爾士州的經驗，都在選舉前2至3個月前宣布押後選舉一年，既為了市民健康安全，亦要確保候選人可在公平公正環境下拉票。

市民社會受創深 議政為民福祉

觀乎香港現況，押後選舉是合乎國際做法，但當前最大不明確性是立會在未來一年真空期以何種形態運作？中央委任臨時立會議員？抑或讓即將卸任議員多做一年？因沒先例可依，如何才能符合基本法框架和香港選舉法例是極大挑戰。

市民最希望是在現有機制下，容許現屆議員過渡入臨時立法會，一來熟悉議會運作，二來確保議會內有不同聲音，減少政治爭議。港府亦可重新提交那些原先因會期屆滿而被迫中止的法例草案，讓涉及重大民生經濟議題盡早通過，工程撥款亦獲審批進行，讓政府和議會可正常運作。

惟市民更期望議員能放下政治分歧，以港人福祉及社會向前發展為大前提，在疫下發揮好監察政府功能，也要讓政府資源用得其所，幫港人抗疫，改善經濟民生，促進社會向上發展，切勿重蹈過去四年事事政治化，市民真的受夠了，社會亦已受重創，不要再在這個極須復元的時刻，再內耗蹉跎多一年歲月。

責任編輯：劉婉雯