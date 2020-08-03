杭州最近的殺妻奇案，顯示的似乎是無處不在的天眼即攝像鏡頭力量。丈夫報警說妻子失蹤，警察查探整個居住區人證物證毫無頭緒，結果調動周邊幾天內六千小時的攝錄檔案去鑑定，妻子不可能離開家門，必定是在家中「消失」，這樣再鎖定涉案丈夫為目標。

失蹤前後六千小時錄像，意味在相關居宅區，各種公共空間的攝錄鏡頭數量，近乎一百個。不誇張，因為杭州可說是全中國最廣泛應用公共攝錄鏡頭的城市之一，因兩間製造開發這安保產品的龍頭企業，也設在浙江。至於以人均「擁有」攝錄鏡頭最多的中國城市則為山西太原，一千人當中有近一百二十個鏡頭。事實上，中國這些鏡頭產業，又是另一個世界領軍，佔全球供應的六成。

單以中國計，二○一六年全國數字只是一點七六億個鏡頭，政府用家佔當中大約一半支出。預計到二○二二年，數量會去到六點二六億個，即全中國大約每兩人就「擁有」一個鏡頭。大生意。基本上，在如此鏡頭密度高的地區，一個人走在街上，他行到哪裏，轉每一個彎，都可有接連的鏡頭畫面可跟進到。即表示，若想真的破重要案件的話，除非那些鏡頭「咁啱」又壞了，否則都幾難逃出天眼追蹤。

中國兩大安保攝像巨頭企業，之所以不到二十年發展那麼快，也是時機與食腦。首先是二十年前，有個換機器的需要，一個轉折點，是看到當年銀行保安攝錄，仍用磁帶，每天專人換帶，儲存又不方便，磁帶的容量也少，就適值可以改為硬盤儲存的數碼世界。另外，當然就是企業、商場、店舖、政府、公共空間這十多年來的硬性需要。有時看到一些不知怎樣就流了出來的監控視頻，看到各種工作間或交通意外是如何發生的，確有上帝在看的感覺。