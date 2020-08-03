禁TikTok壓K-pop 特朗普小心「孭鑊」

我的家人是韓流粉絲（K-pop fan），疫下在家就看韓劇。我邊看邊想起，去年6月，特朗普到訪南韓與總統文在寅會面，青瓦台安排特別嘉賓接待——偶像組合EXO，好讓總統一家開心。原來，特朗普孫女是EXO粉絲，可時隔一載，特朗普對K-pop恐怕已沒多大好感。

TikTok用戶惡作劇 特集會冷清

話說今年6月，特朗普在新冠肺炎疫情爆發後首場總統競選集會，入座率「很難看」。會前，吹噓逾百萬人預訂門票，結果可坐2萬人場館只來了約6千人。事後，分享15秒短視頻平台TikTok的用戶，和韓流粉絲為主的年輕網友在社交媒體慶祝「惡作劇」成功。

《紐約時報》報道，TikTok上一位高中音樂老師（後被稱為「TikTok Grandma」），發表視頻鼓勵人訂了票再「玩消失」，獲得數百萬次觀看，包括韓流粉絲們一傳十、十傳百預訂門票，然後集體「放鴿子」，說要給特朗普教訓。美國的韓流粉絲，正成為政治生態的影響力量，他們表達的舞台，是快速崛起的TikTok。

兩年前8月2日，在北美很紅的短影音手機應用程式Musical.ly正式走入歷史，旗下用戶、內容轉移TikTok，因為TikTok母公司「字節跳動」以10億美元收購了它。全球月活躍用戶5億的TikTok，搭上1億用戶的Musical.ly，布局意義在哪？Musical.ly在歐美人氣很高，包括美國、法國等；TikTok則在亞洲大受歡迎，如日本、泰國等。新冠肺炎令全球經濟寒冰，TikTok卻人氣飈升，是近月全球最多人下載的App。研究數據顯示，今年第一季度下載量3億多次，創下紀錄，也使TikTok全球總下載量超過22億次。它吸納了Musical.ly歐美用戶後，全世界市場稱霸之大，觸動了業界及多國政府神經，尤其尋求連任的特朗普。

TikTok三年前創立，母公司強調同中國版的抖音完全分開經營。但在特朗普看來，TikTok是中國偽裝成社交媒體應用的數據收集工具，禁止同中國有關聯的公司營運TikTok，是為了保護美國人私隱云云。不少分析已指出，他這樣做只為打壓中國企業，有利自己選情，以及維護美國經濟霸權等。特朗普處心向中國發動「新冷戰」，冷不防K-pop粉絲向他發動「網絡戰」。

南韓的韓流粉絲或許對特朗普沒有甚麼感覺，美國粉絲不少對特朗普則沒有甚麼好感，包括有色人種及性別平權支持者。在他們眼中，特朗普帶種族傾向且性別歧視。喜歡韓流文化的美國粉絲，主要是所謂Z世代（Generation Z），在1990年代中至2000年代中出生。受青春期困擾的少男少女，往往在主流文化體會不到自身價值，即使在社交平台裏，Facebook美國用戶平均年齡40歲，Facebook和Twitter上有很多政治內容，但都是「大人」的事，Z世代未必有參與空間。對於他們，K-pop作為一種精神寄託，從中找到類聚集體，有融入感。

在TikTok，大家不受大人指使，自發接受同一視頻中的挑戰，共同做同一件事，是互聯網發展塑造出來的網上社群關係。看看數據，短短2年內，TikTok已成為美國Z世代中首選社交媒體，每月活躍用戶中，16至24歲佔逾4成。

之前，Twitter是K-pop大本營，2019年，帶有#Kpop標籤的Twitter推文全球有61億條，但現在以K-pop為代表的年輕人開始更多的使用TikTok，而BTS是過去3年，K-pop推文中最紅的藝人。

韓粉+TikTok粉絲 另一股政治勢力

BTS（防彈少年團），是在美國最受歡迎的韓國偶像團，不少粉絲喜歡他們，除了外形加表演水平，還因為BTS對青少年心理健康、網絡欺凌等社會議題有關注，讓粉絲找到精神力量。近期，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗爭中，這些美國韓粉們仿效偶像，合力給民權運動捐款約100萬美元。加上「放特朗普鴿子一役」，令他們認識到將一首歌在社交平台紅起來的策略、行動力及團結度，也可以用於籌集資金及政治動員，而且是成功的。他們看到自己的政治力量，並可望更多釋放出來，而TikTok就是新的平台。外國有學者研究「粉絲文化」，指團結的粉絲是一種公民活動勢力，所謂「粉絲行動主義」（Fan activism），知名的有「哈利波特聯盟」。如此說來，K-pop fans和TikTok fans都是勢力，還是很大的。

韓粉也好，更廣義的Z世代也罷，他們在發聲，而且當中很多已有投票權。15秒，可以拍TikTok影片成名，亦足以投票令政客敗走。誰當總統也好，可以「㩒住」中國，但禁絕TikTok，「等住孭鑊」。

▲ 特朗普早前出席俄克拉荷馬州塔爾薩市造勢大會相當冷清，原來是TikTok用戶及韓流用戶的惡作劇。（資料圖片）

▲ TikTok（資料圖片）