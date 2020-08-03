接觸大自然有益 疫境善用身邊資源

新冠疫情帶來龐大精神衝擊，英國將撥400萬英鎊讓民眾在疫情後多接觸大自然，治愈身心。本港不乏接觸大自然的機會，市民宜多加善用。

英國環境大臣尤俊仕（George Eustice）表示，疫情帶來的影響將在未來多年持續，但國民疫下愈趨發現大自然可改善個人福祉及精神健康，因此將在今年秋季斥資400萬英鎊，於疫情影響最大的地區推行長達2年的「綠色處方」（green prescribing）先導計劃。

英推綠色處方 改善精神健康

所謂綠色處方並非新興玩意，在外國作為一種輔助治療已出現多年，醫生會建議病人接觸大自然，例如定期到公園慢跑、到郊野遠足、在社區涉獵園藝等，配合其他治療方案一起使用。

日本的「森林浴」（shinrin-yoku），即走進樹林內深呼吸以取得內心平靜，在1982年已被納入國家保健計劃內，因發現其有多種好處，包括降低血壓、血糖指數、及壓力賀爾蒙。當地有研究發現，這與常青樹等樹木釋放的天然殺菌劑「芬多精」（phytoncides）有關。

本港在新冠肺炎衝擊下，市民情緒大受打擊，利民會表示精神健康諮詢熱綫「即時通」的求助來電，單是今年2至3月期間就比去年同期上升16%，人們除擔憂經濟狀況、防疫物資不足等，更因限聚令無法進行社交活動而感到沉重壓力。

港人多住在都市，但仍有多種方法接觸大自然。康文署在2004年已推出「社區園圃計劃」，在本港多區設立園圃，讓市民在導師指導下學習園藝、種植花卉及蔬果等，促進鄰里關係之餘更可將收成帶走與人分享。

此外，本港市區與郊外甚為接近，市民可輕易到郊外散心，疫情期間更一度變成為數不多的消遣選項。漁護署署長梁肇輝今年3月曾表示，2月期間到本港各大郊野公園行山和及遊覽的市民大增25%。

助幼兒減患抑鬱 過度活躍等

然而，這股行山熱在疫情過後會否持續？港大生物科學學院學者Tanja Sobko去年指，不少家長誤以為自然界不衞生及充滿危機，令下一代在薰陶下難免有錯誤想法，但她個人的研究顯示，幼兒與大自然親密接觸可減少出現抑鬱、過度活躍、行為及情緒問題，家長應多帶子女到郊外。

港人自然資源就近，毋須醫生處方亦可自行享用，即使現時疫情緊張而不宜外出，疫後亦宜養成習慣，維繫身心健康。

▲ 本港市區與郊外甚為接近，市民可輕易到郊外接觸大自然，有助治愈身心。（資料圖片）