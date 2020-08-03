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買榮華月餅做善事 每盒捐$40畀基層學校

行政人員版 04:00 2020/08/03

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買月餅又可以做善事，呢個idea唔錯喎！黛安講緊嘅，係非牟利機構「夥伴教育基金會」今年同香港榮華餅家首次合辦月餅義賣活動，即日起至9月1日，市民可以喺指定網站或透過全港多間學校家教會，用優惠價錢訂購2款香港榮華餅家月餅券，分別係今年限量別注版「榮華x B. Duck小黃鴨流沙奶黃月餅」，同埋人氣「榮華雪彩繽紛冰皮月餅」。基金會賣出每張月餅券會捐出$40畀基層學校或家長教師會，希望可以舉辦更多開闊學生視野嘅活動，同鼓勵學生喺日常生活中要多關懷社群，好有意義啊。

公關姊妹介紹，今年榮華x B. Duck小黃鴨流沙奶黃月餅，附送印有可愛B. Duck小黃鴨圖案嘅保溫袋。1盒4個印有B. Duck樣嘅月餅，可愛得嚟仲充滿香濃鹹蛋黃香味，本身標準價$278一盒，依家籌款價$178就可以買到。而榮華雪彩繽紛冰皮月餅，入面有9個冰皮月餅，共5款口味，加埋外盒獨有嘅「牡丹花」圖案，係著名設計師靳埭強同劉小康設計，極具古典美，原本每盒標準價$299，依家只需$177就買到。買月餅應節之餘又可以做善事，一舉多得啊。

本文轉載自《晴報

同學記得留番月餅盒，參加伙伴基金會同香港榮華餅家合辦的「月餅盒循環再造設計比賽」。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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