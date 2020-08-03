破美圍堵釋消費力 搞活國內大循環

面對環球經濟衰退，美國咄咄進逼，國家主席習近平最近提出，加快建立國內大循環為主體的新方向。中國經濟轉向內循環為主體，是面對國際形勢突變而作的重大策略轉變，需克服箇中困難，打通生產、技術和銷售各環節，形成自產自銷的市場主體，更要做好社會保障，才能釋放消費力，令內循環得以茁壯成長，應對中長期挑戰。

建完整產業鏈 助經濟升級轉型

中共中央政治局日前開會，確定五中全會召開時間，議題明確將制定第十四個五年規劃及2035年遠景目標，習近平在會上更提出要加快形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，意味內循環將成為未來一段長時間的重大國策方針。

政治局首次提及經濟轉向內循環，因疫情改變了當前經濟及政治格局。環球經濟衰退，對華商品需求大減，而各國疫後亦會調整產業供應鏈，美日政府甚至出錢助企業撤出中國，對華經濟和就業構成衝擊。美國更已將中國視為頭號威脅，利用南海、新疆和香港問題發難，收緊對華圍堵網，要求其盟友選邊站，加重打壓，增添中國經濟運行的不穩定和不明確性。

面對外圍形勢日趨嚴峻，中國過往採用原材料、投資和技術從外國輸入，利用本地廉價勞工生產，貨品大部分再銷往境外的「兩頭在外」模式，難再應對新挑戰。因此，習要求加快將過往外循環為主體，內循環為輔的主次改變過來，讓內需成為支撑中國經濟的動能，凸顯問題的迫切性。

內循環並非是將出口貨品轉內銷那麼簡單，而是要將原材料供應鏈、生產及銷售的完整產業鏈留在國內並打通，形成一個自產自銷的機制，減低受外國因素的牽制，更重要是解決就業問題，而當民眾有工開有收入，便會增加消費，反過來帶動國內產業升級轉型，形成真正的經濟循環。

中國電商平台普及，有助內需銷售，惟問題是民眾是否願意消費？人行前行長周小川去年指中國的儲蓄率高達45%，是全球最高。中國人儲蓄率高，皆因社會保障不足，看病難、住房難和上學難，不少民眾要省吃儉用，積穀防饑；疊加疫情令經濟下行添壓，逾57%人收入減少，工作前景不明，更不願胡亂消費。當局要進一步改善社福制度，讓民眾有更大保障才能安心消費。

當局同時應設法改變民眾消費習慣，因不少人追求外國品牌商品，出口轉內銷存在一定難度，就是貨品既不知名，質量有何保證，如何打響本地品牌，而質量又符合國人要求是一項挑戰。

擴開放吸外資 廣交朋友冀突圍

至於要建立一個完整自產的產業鏈也極具挑戰，尤其晶片、工業軟件和引擎等關鍵技術，仍須倚賴進口，美國正殫精竭慮在各個方面帶頭設限，所以中國高新科技產業發展，需要解決很多新湧現的困難。因此，中國須加大開放力度，趁經濟急速復甦，進博會如期11月舉行，凸顯中國市場韌性和4億中產的消費實力，吸引外資繼續來華設廠，轉移相關技術。同時亦要廣交朋友，爭取歐盟、日本、南韓和東盟不與美聯成一綫，換取更多時間發展內循環，突破美國圍堵。

內循環是中國重大政策轉向，箇中風險和機遇並存，如能把握，可能是繼改革開放、加入世貿之後，另一次經濟躍飛的拐點。

責任編輯：陳楚源