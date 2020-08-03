香港政府在2017年推行「香港智慧城市藍圖」，致力把香港構建成為一個世界級的智慧城市，各行各業隨後亦積極響應，合力推動香港的數碼轉型。2020年的新冠肺炎疫情，改變了市民的生活、社交習慣及消費模式，猶如催化劑般，加快了不同行業的轉型步伐，在逆境之下仍能維持競爭力。

香港是智能手機及互聯網普及率全球最高的城市之一，早已打穩了數碼化的良好基礎，多個行業如零售、餐飲和旅遊業等已對數碼化需求甚為殷切，尤其是電子支付服務。

▲ 商戶都意識到，全面的數碼轉型包括將網上與店舖的數碼付款模式整合成單一平台，可帶來各種的營商優勢。

根據全球付款服務合作夥伴Adyen在2020年發布的IDC 調查報告所指，普遍商戶相信嶄新的數碼付款方式如電子錢包、QR付款等，能將盈利提升高達30%，但同時有79%商戶不確定其付款服務合作夥伴能否跟上未來數碼付款的需求。

數碼付款強化服務平台

事實上，商戶都意識到，全面的數碼轉型包括將網上與店舖的數碼付款模式整合成單一平台，可帶來各種的營商優勢，例如42%商戶表示能簡化內部營運流程，減省成本，24%則認為可強化多平台服務，提升客戶體驗，12%相信可直接幫助提高銷量。

按此瀏覽「IDC數碼付款推動營商改革：香港的挑戰」報告（英文版本）。

此外，根據報告所指，新世代的消費者在一個完整的消費過程中，通常會經歷5個或以上渠道去選購產品，涵蓋綫上與綫下模式，包括在網上參考產品介紹、評價及格價；在實體商店試用及體驗產品；在應用程式使用數碼付款服務等，尤其在疫情爆發之後，提升了消費者的衞生意識，促使消費者更樂於在網上使用數碼付款方式選購產品。

▲ 新世代的消費者在一個完整的消費過程中，通常會經歷5個或以上渠道去選購產品。

因此，商戶要加速數碼轉型以適應消費者正在轉變中的消費習慣，而全面商業解決方案（Unified Commerce Solution）就是重要的轉型目標，因為商戶可藉此提升與消費者的互動，包括綫上和綫下購物，確保消費者可以在購物過程中隨時下單，在付款和結算時，也提升其購物體驗，使商戶在業務擴張時更具效率。

把握跨境交易機遇

報告同時顯示，香港有62%的企業擁有環球業務，64%具備網上營運的企業接受跨境付款，可見跨境貿易已是香港企業的重要收入來源之一，因此全面的商業解決方案（Unified Commerce Solution）將有助企業把握跨境交易的機遇，提升營業額。

具有跨市場業務的商戶當中，37%表示曾進行跨境產品推廣和促銷，31%對跨渠道及跨境購物過程有充分理解，21%能整合閱覽不同渠道和市場的客戶動態。

因此，一個全球付款服務合作夥伴就能夠幫助商戶洞悉其顧客特質，從而捉緊跨市場機會，為將來業務發展做出更佳決定，把握全面商業解決方案（Unified Commerce）帶來的種種機遇。

按此瀏覽「IDC數碼付款推動營商改革：香港的挑戰」報告（英文版本）。

(資料由Adyen提供)