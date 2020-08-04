美國和日本傳出要封當地的微信和TikTok，海外華僑網民或留學生即時的擔心是：真的一夜返回四十年前，要轉回用郵件和中國的親友通信？

先不論是否會真的下架，實情是，若下架的是海外版，其實影響不到早在中國註冊及用中國版的用戶，而好大一部分海外華人用家，特別是近十年才移過去的中國人，用的也是中國註冊版，可照用如儀。

不過，引伸出來的問題確有討論必要，那就是：如果真的沒有了微信，海外華人如何跟中國國內溝通？幾個國際慣用即時通信平台，在中國要翻牆才能用。而實在地說，在各種開發的功能上，如分組討論、發放材料、設置權限，甚至付費各方面，那些國際應用，也真沒微信的功能那麼強大。

至於另一個最大打擊，便是用微信和中國商家打交道的海外商戶。這批人顯然一定要用國際版，過往的商業智慧令他們知道，現在要和中國人做生意，微信帳號比名片更重要，不能不開設微信帳戶。這主要為中小型公司及個體供應商（國際大企業反而會明文禁止以微信作為工作討論工具，一是怕保安漏洞，二是還是需要有電郵的正式憑證），見不少和海外做生意的內地朋友，都是直接在微信中開會（視像或音頻都方便），有甚麼貨辦就直接傳圖片或視頻過去（複雜些的會議或需有議程和文件傳閱的話，當會用其他遙距開會軟件）。

故此，對於海外用家而言，無得用TikTok可能事小（當然對抖音母公司來說損失頗大），但如果不能用微信卻幾麻煩。有些較有危機感的，據說已紛紛增多其他即時通信方式，以免日後失聯。例如用支付寶當中的朋友平台，又或者重用QQ。總之，全世界都得為行將改變的中國與國際新常態作好幾手準備。