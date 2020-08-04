近半年，有幾件事有點意思！

Facebook旗下Instagram最近宣布推出新功能叫Reels，同TikTok類似。換句話說，Facebook自己造了個「山寨TikTok」，並且密謀挖走TikTok的一些網紅，給部分人開價，有些只要轉去Reels就可獲得數十萬美元。不願跳槽的，只要能在Reels首發視頻，再同步到其他平台，還是可以拿到好處。很多被游說的網紅經紀公司，開始考慮讓自己的網紅多綫發展，因為萬一TikTok真的在美國被特朗普「消失」，意味很多人會失去收入。

更有意思的另一件事，在上周三發生。美國國會召集幾個互聯網巨頭，出席反壟斷聽證會，包括Facebook朱克伯格、Apple庫克、Amazon貝索斯、Google披猜。有議員問道：「各位相信中國有從美國竊取技術麼？」簡單來說，幾位的答案是這樣：最先回答的庫克說他們公司沒有，其他公司他不知道；披猜表示他公司沒遇到過；貝索斯則說好像聽說過，但他公司亦沒遇過；只有朱克伯格堅定的表示：「有，我認為中國絕對從美國竊取技術……」他還吐苦水，聲稱中國的公司主導的App，正向其他國家輸出自己願景，威脅美國安全，而Facebook是美國贏得與中國「網絡軍備競賽」的關鍵。

朱克伯格與特朗普晚餐 所為何事

第三件事，特朗普競選陣營上個月一星期就花400萬美元，在Facebook落競選廣告。其實在6月，他的團隊已在Facebook和同屬朱克伯格的Instagram投放政治廣告，攻擊與自己有嫌隙的其他社交平台Twitter和Snapchat。

再說遠一點，去年10月罕見一幕出現，在Facebook飽受外界有關各種營運批評時，朱克伯格曾帶着Facebook高層蒂爾（Peter Thiel）到白宮和特朗普共進晚宴，蒂爾是矽谷少數出面力挺特朗普的「大佬」。在華盛頓的行程，朱克伯格在大學發表演講，火藥味十足，這是他第一次在公開場合將矛頭直指中國。他這樣說：中國是對開放互聯網和西方價值觀的威脅。

他也首次在公開演講中提到TikTok，認為與自己產品相比，中國人開發的App無論在審查，還是私隱保護上都有不足。那一刻開始，朱克伯格儼如和中國割席了。之前訪京霧霾下在北京街頭跑步，向人展示自己辦公室放着中國領導人著作，這些中國回憶，皆隨逝水流去，只因多了個TikTok和他作對。

其實在4年前，Facebook曾試圖收購本欄昨天提到，在北美很紅的短視頻App Musical.ly，朱克伯格據報曾邀請Musical.ly兩位創始人朱駿和陽陸育前往Facebook總部。但不知何故，Facebook最終並未出手。14個月後，Musical.ly被TikTok母公司買了，被併入了今天紅遍大半地球的TikTok。去年，Facebook終於感到TikTok的巨大壓力，我們就陸續看到以上幾件有意思的事出現。

近一年以來，同樣遇上大麻煩的美國總統和Facebook CEO都應該很忙，兩人一起吃飯，怎麼解釋都很可疑。有輿論解讀為兩人在合作，特朗普在規管上放過Facebook，並替Facebook「搞」TikTok，而Facebook則箝制反特朗普言論，指證中國竊取美國科技，充當反華先鋒，並暗中為特朗普連任造勢。

TikTok構成威脅 fb當反華先鋒？

以前看新聞，只有看到中國阻止美國互聯網生意進入，很多人說中國不開放，估不到今天反過來美國天天說要禁中國人搞的App進入。中國有中國的理由，美國有美國的藉口。簡單來說不外乎都是不讓外人來搞亂自家的事，家事不容外人月旦，錢不能亂讓外人賺。

這對「飯局友」，特朗普在做的，是自己製造一個「敵人」，聲稱一個來賣蛋糕的人是賊，不讓他入屋，而朱克伯格就指那個人賣的蛋糕有毒，以免自家蛋糕無人買。如此的出手，政治上為連任，經濟上為生意，實質上都是維護既有利益，維護霸權的一種，至於是否稱得上美國霸權，美國還有沒有霸權，不在本文範圍了。

可以說，TikTok是迄今為止中國出海最成功的產品，做到了騰訊都做不到的事，在別人地盤上賣出了差不多最大的蛋糕。在中國先出現的新冠肺炎，令抗疫在家的美國人突如其來的把TikTok推向Apps下載榜榜首，聲稱不涉及意識形態，只為利潤的商品TikTok，終究還是受到政經打壓，不過也可以賣個好價。打壓他們的人就贏了嗎？一個可能卸任，一個或者要面對有機會買入TikTok的對手微軟。想登陸美國的被趕走，美國不想要的新冠卻留下。有時，計劃一切都是徒勞的。

▲ 曾向中國示好的朱克伯格（右），深深感受到TikTok對fb的威脅，去年10月曾到白宮與特朗普進餐，兩人所談何事？（資料圖片）