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免步歐美後塵 盡早全民檢測

評論版 2020/08/04

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新冠肺炎在過去一星期，每天以一百多宗新個案瘋狂增長，不消一星期全港確診個案已達3,000多宗，每天也有數十宗源頭不明個案，令衞生防護中心的同事疲於奔命。

政情+疫情 香港腹背受敵

雖然香港已加緊疾控力度，甚至推行全天禁堂食而令市民怨聲載道，最後政府要為倉卒設禁令而被迫適度寬減，但收緊限聚令兩星期以來，疫情並沒有回落的迹象，政府更要暫緩立法會選舉而掀起新一輪政治危機，觸發外國傳媒及政府連番借勢譴責。

在腹背受敵下，我們仍需依賴香港政府官員及專家咬緊牙關，為市民健康福祉把關。正如一位專家最近受訪談到疫情失控時，也奉勸市民不要自亂陣腳，要向前看，努力做好抗疫工作。

負壓病房使用 已到臨界點

由於醫管局的病床及負壓病房使用率已到臨界點，政府亦已開展亞洲博覽館作隔離一些情況較為穩定的病人，公立醫院的醫護人員亦要加班應付繁重的工作量，故有聲音認為，香港可能要尋求更多醫護人員的幫助。

誠然，內地的醫護人員人數眾多，亦有豐富的抗疫經驗，可作為香港醫護人員的強大後盾，國內所做的疾控工作以及全民病毒檢測的覆蓋率，也較英美等國家做得更出色，但有部分的香港人，包括一些醫學界的領袖，並沒有仔細科學分析便對中國的一切予以懷疑甚至否定，其缺乏理性科學的分析，亦令很多外界人士譁然，這顯然是「政治控制頭腦」的一種表達，並沒有秉持維護民康，盡力為市民解決疫症之苦的務實及氣量。

新增個案未減 隱性傳播鏈未斷

當新增個案沒有減退迹象，隱性傳播鏈愈發增加，社會亦有意見提出應否加大檢測力度甚至作全民病毒檢測，內地聲望甚高的鍾南山教授亦認為，香港正處於疫情拉鋸階段，感染率大約0.05%，已較全中國的平均發病率（不到0.01%）為高，全民病毒檢測能有效找出隱性傳播鏈及盡早隔離，令疫情有望得到控制。

免醫護壓力爆煲 抓緊篩檢空窗期

以外國的疫情為例，這個「空窗期」其實並不長，如果政府不盡早作全民檢測而錯過良機，又或者防止輸入個案的漏洞堵塞得不夠周全，當其中一些個案產生大爆發，足以令疫情變得一發不可收拾，那全民病毒檢測的成效亦會降低：即是說，當社區已經有太多個案，追蹤及圍堵的政策便會失去效力。

以美國為例，其實際公布的感染率已達1.4%，一些評論甚至認為，真正感染新冠病毒的人口較公布數字高達5至20倍，加上封城以及限聚令已持續數月，市民對隔離措施感到疲累，政府在疾控張馳度已經失去上風，變得一塌糊塗，這種失控的情況令歐美等國逃不過herd immunity的宿命，太多個案的結果令醫護人員壓力爆煲，死亡率增加，醫療保險瀕臨破產，對經濟及選情造成致命的傷害。

故香港政府實在要急市民所急，立刻加大力度為全港市民作病毒免費檢測，找出源頭及隔離，配合現行已收緊的限聚令，希望在兩至三個月內令疫情控制下來。（文章只代表個人立場）

鍾南山教授認為，香港感染率已較全中國平均發病率高，全民病毒檢測能有效找出隱性傳播鏈及盡早隔離，令疫情早日受控。（新華社資料圖片）

撰文 : 龐朝輝 香港醫委會委員

欄名 : 國是港事

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