電子書普及化 增學校支援

本港受新冠肺炎疫情影響，市民對電子書的需求增加，惟發展較滯後。除增加手機支援外，本地更宜撥款資助學校購買電子書，促進學童閱讀習慣。

疫下電子書需求增 供不應求

香港出版學會今年6月進行的青年閱讀調查發現，逾4成青年在疫情期間閱讀量增加，人均閱讀量達7.4本。公共圖書館因應疫情暫停開放，令電子書需求趨增，學會表示不少書商在疫下免費提供電子書供大眾閱讀，亦留意到疫下電子書銷量較印刷書佳。

然而，本港電子書或已出現供不應求之勢，香港學校圖書館主任協會會長黃毅娟表示，本地5成學校的電子書藏書量僅500本以下，難應付學生需求，這與電子書售價較印刷書高、學校較難負擔有關，建議教育局撥出額外津貼供學校購買電子書，亦建議本地書商加快發展手機閱讀平台。

培養閱讀興趣 增進親子互動

比起傳統印刷書本，電子書或更有效培養兒童閱讀興趣。英國讀寫能力基金會（National Literacy Trust）表示，當下學生較適應電子屏幕類產品，因此對使用此類產品進行閱讀較不抗拒，男生尤甚。加拿大慈善機構Hanen亦發現，家長若與子女一起閱讀電子書，兩者互動的時間較長，兒童亦傾向重複閱讀電子書。

本港學生疫下若想閱讀電子書，除在圖書館網站上借閱，在今年12月31日前更可免費使用香港教育城「e悅讀學校計劃」，無限次閱讀100本中英文電子書。不過，此平台現時只支援電腦、iOS及Android平板電腦，並未支援智能手機上閱讀，因手機屏幕尺寸較小。

科技硬件不足是基層兒童進行網上學習的一大難關，民社服務中心一項調查顯示，4成基層兒童家中沒有電腦，多達81%表示無法負擔電腦開支。

乏手機支援 基層學校難負擔

智能手機則較為普及，政府統計處去年出版的《主題性住戶統計調查報告書》顯示，本港約有580萬名10歲及以上人士擁有智能手機，手機滲透率達89.8%。手機亦具有便於攜帶、緊貼青少年生活等特點，本地宜考慮將電子書支援手機格式，變得更友善，讓兒童可隨時進行掌上閱讀。

港府自2018/19年度起，為學校提供學校閱讀推廣津貼，以資助購買實體書及電子書。黃毅娟認為，教育局除可增撥津貼購買電子書，亦可與電子書商商討以較低價錢向學校提供租借服務。

電子書因疫情而更吃香，但長遠仍需政商合作促進掌上閱讀、及令學校更易負擔有關費用，才能維持此趨勢。

▲ 有研究顯示，家長若與子女一起閱讀電子書，兩者互動的時間較長，兒童亦傾向重複閱讀電子書。（資料圖片）